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12.07.2020 15:41
Рубрика: Происшествия

В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге на улице 8-й Советской автомобиль Mercedes протаранил остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилась женщина, ее увезли в больницу с тяжелыми травмами, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Как выяснилось, изначально автомобиль Mercedes не предоставил преимущества на перекрестrе Volkswagen Polo. Произошло столкновение.

В итоге Mercedes, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выбросило на остановку, машина по инерции проехала еще несколько метров и врезалась в дерево.

Очевидцы ДТП сообщают в соцсетях, что водителя Mercedes также увезли на "скорой".

Сейчас по факту ДТП начата проверка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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