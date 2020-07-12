В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом

В Петербурге на улице 8-й Советской автомобиль Mercedes протаранил остановку общественного транспорта. На остановке в это время находилась женщина, ее увезли в больницу с тяжелыми травмами, сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как выяснилось, изначально автомобиль Mercedes не предоставил преимущества на перекрестrе Volkswagen Polo. Произошло столкновение.

В итоге Mercedes, за рулем которого находился 30-летний мужчина, выбросило на остановку, машина по инерции проехала еще несколько метров и врезалась в дерево.

Очевидцы ДТП сообщают в соцсетях, что водителя Mercedes также увезли на "скорой".

Сейчас по факту ДТП начата проверка.