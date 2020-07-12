В Петербурге из-за шторма "экс-Эдуард" отменили развод мостов

В Петербурге из-за сильного ветра в минувшую ночь не разводили мосты, сообщает "Мостотрест". Решение было принято, когда порывы ветра стали достигать 12 метров в секунду.

Напомним, 11 июля в город пришел шторм, названный метеорологами "экс-Эдуадрд". Городские власти предусмотрительно закрыли парки и скверы, правда, тяжелых последствий избежать не удалось.

Так, в Удельном парке старое дерево упало на женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Еще один человек был в машине, когда на автомобиль упало дерево. Водитель также получил травмы.

Сейчас коммунальные службы города убирают с улиц поваленные деревья.

Также в Петербурге на два часа закрывали дамбу.