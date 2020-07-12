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12.07.2020 08:06
Рубрика: Происшествия

В Петербурге из-за шторма "экс-Эдуард" отменили развод мостов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

В Петербурге из-за сильного ветра в минувшую ночь не разводили мосты, сообщает "Мостотрест". Решение было принято, когда порывы ветра стали достигать 12 метров в секунду.

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Напомним, 11 июля в город пришел шторм, названный метеорологами "экс-Эдуадрд". Городские власти предусмотрительно закрыли парки и скверы, правда, тяжелых последствий избежать не удалось.

Так, в Удельном парке старое дерево упало на женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице. Еще один человек был в машине, когда на автомобиль упало дерево. Водитель также получил травмы.

Сейчас коммунальные службы города убирают с улиц поваленные деревья.

Также в Петербурге на два часа закрывали дамбу.

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