В Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна пенсионерку

В Петербурге полицейский спас 89-летнюю женщину. Пенсионерка выпала из окна, но сотрудник Главка Северной столицы смог поймать ее.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию поступило сообщение, что в окне многоэтажке стоит пожилая женщина.

Когда полицейский прибыл на место, пенсионерка упала. Сотрудник успел ее поймать.

Падение не прошло бесследно для обоих. Пенсионерка и полицейский получили серьезные травмы, тем не менее, как отмечают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не поймай страж порядка пенсионерку, последствия для пожилой женщины могли быть намного печальнее.

Сейчас полицейский и спасенная им женщина проходят лечение. А руководство петербургской полиции приняло решение поощрить отважного сотрудника.