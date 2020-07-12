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12.07.2020 17:56
Рубрика: Происшествия

В Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна пенсионерку

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейский спас 89-летнюю женщину. Пенсионерка выпала из окна, но сотрудник Главка Северной столицы смог поймать ее.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в полицию поступило сообщение, что в окне многоэтажке стоит пожилая женщина.

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Когда полицейский прибыл на место, пенсионерка упала. Сотрудник успел ее поймать.

Падение не прошло бесследно для обоих. Пенсионерка и полицейский получили серьезные травмы, тем не менее, как отмечают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, не поймай страж порядка пенсионерку, последствия для пожилой женщины могли быть намного печальнее.

Сейчас полицейский и спасенная им женщина проходят лечение. А руководство петербургской полиции приняло решение поощрить отважного сотрудника.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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