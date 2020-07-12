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12.07.2020 18:42
Рубрика: Экономика

Комфортный трансфер

Добираться до крымских курортов теперь можно по единому билету
Текст: Евгений Гайва, Семен Тихий (Крым)
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
С 10 июля в Крым можно добраться по единому билету, используя его для комбинированной поездки на самолете, поезде и автобусе.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

По единому билету можно прибыть в Ялту, Феодосию, Судак и Алушту. Автобусы забирают пассажиров на вокзале Краснодара, а также в Анапе на вокзале и в аэропорту "Витязево". В зависимости от маршрута автобусная часть трансфера будет стоить от 770 до 1580 рублей. То есть, помимо прямых авиа- и железнодорожных маршрутов сейчас можно выбрать и комфортные с пересадкой - и только с одним билетом в руках.

Фото: iStock
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В "Единой транспортной дирекции подчеркивают", что единый билет - это не просто трансфер, а комплексная услуга с информационной поддержкой. "Пассажир приобретает ряд преимуществ: это и максимально удобная стыковка между рейсами - сокращение времени, расстояния и количества пересадок; возможность бесплатно провезти с собой ребенка до пяти лет по автобусной части билета; возможность удаленного оформления проездного документа, единоразовая оплата всего маршрута; гарантированность перевозки по всему пути следования и обеспечение круглосуточного сопровождения пассажиров", - говорят в ЕТД.

Контакты

Информация о едином билете - как купить онлайн и через кассы, тарифы и подробное расписание - на сайте ЕТД: http://transdir.ru.

"Горячая линия" для вопросов о едином билете: 8 (800) 250-18-04.

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