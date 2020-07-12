Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам празднования 60-летия детского лагеря "Орленок". Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Юбилей легендарного "Орленка" - большое, значимое событие и для его коллектива, и для многих поколений "орлят", - говорится в документе.

Глава государства отметил, что Всероссийский детский центр славится своими традициями, "и, конечно, тем, что на протяжении долгого времени он является местом притяжения для мальчишек и девчонок из всех регионов нашей страны".

"Здесь всегда столько важных и интересных дел: культурные и спортивные программы, фестивали и соревнования, экскурсии и туристические походы, встречи с приглашенными гостями - политиками и общественными деятелями, космонавтами и олимпийскими чемпионами, артистами и музыкантами. И надо обязательно поучаствовать во всех мероприятиях и ещё успеть поплавать в теплом и ласковом море", - отметил Владимир Путин.

Он также высоко оценил вклад воспитателей и вожатых "Орленка", педагогов и медицинских работников, представителей других специальностей в организацию полноценного детского отдыха.

"Желаю вам успехов и всего наилучшего. Еще раз - с праздником!" - заключил глава государства.