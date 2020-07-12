В Севастополе начали расследование из-за завезенных случаев COVID-19

В Севастополе по состоянию на утро 12 июля зарегистрированы четыре случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие - приехавшие из других регионов РФ, сообщается на официальном сайте правительства города.

По выявленным случаям проводится эпидрасследование.

Всего в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболел 271 человек, выздоровели 210, пятеро умерли.

В Республике Крым зарегистрирован 871 случай COVID-19, 53 из них завозные из-за границы, 99 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними. Выздоровевших за весь период - 647 человек.