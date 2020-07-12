В Ростовской области откроют кинотеатры, солярии и СПА-салоны

В Ростовской области с 13 июля возобновится работа кинотеатров. Заработают также массажные и СПА-салоны, солярии, бани и сауны.

- Кинозалы могут заполняться не более чем на четверть, услуги общественного питания в них пока оказываться не будут, - рассказал глава региона Василий Голубев.

Работа кинотеатров должна соблюдаться с ограничением по заполняемости зала - не более 25 процентов и с равномерной рассадкой зрителей. При этом приобрести поп-корн и хот-доги не получится, так как буфеты должны оставаться закрытыми.

Рестораны и другие заведения общественного питания продолжат работу на вынос и только на открытых летних площадках. Масочный режим в транспорте и местах скопления большого количества людей сохраняется.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 98 человек и достигло 10726 больных. За весь период жертвами COVID-19 в регионе стали 163 человека.