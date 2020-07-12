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12.07.2020 20:54
Рубрика: Экономика

Центр притяжения

Знаменитый детский лагерь "Орленок" отмечает 60-летие
Текст: Ирина Белова (Туапсе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
12 июля Всероссийскому детскому центру "Орленок", расположенному на Черноморском побережье в 45 километрах от Туапсе, исполнилось 60 лет. Поздравительную телеграмму прислал президент Владимир Путин.

- Этот удивительный уголок детства, - рассказывает директор детского центра Александр Джеус, - наполнили добротой, дружбой, стремлениями, мечтами и задорным смехом. Он сразу стал центром притяжения для тысяч мальчишек и девчонок разных национальностей и культур.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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С 1 июля "Орленок" распахнул свои двери после карантина и принял 1768 ребят из Краснодарского края и Адыгеи. Смена стартовала с торжественной радиолинейки. Ребята познакомились с историей центра и стали участниками исторической реконструкции. А также прошли круг почета вокруг парусного судна "Херсонес". Кроме того, в "Орленке" состоялись морской праздник и спортивные эстафеты.

- Для каждого ребенка посещение "Орленка" становится важным событием, которое оставляет яркие воспоминания на всю жизнь, - отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. - И, становясь взрослыми, всегда помнят, любят это место и хотят вернуться сюда. "Орленок" - это не просто название детского центра, а образ жизни.

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