Знаменитый детский лагерь "Орленок" отмечает 60-летие

- Этот удивительный уголок детства, - рассказывает директор детского центра Александр Джеус, - наполнили добротой, дружбой, стремлениями, мечтами и задорным смехом. Он сразу стал центром притяжения для тысяч мальчишек и девчонок разных национальностей и культур.

С 1 июля "Орленок" распахнул свои двери после карантина и принял 1768 ребят из Краснодарского края и Адыгеи. Смена стартовала с торжественной радиолинейки. Ребята познакомились с историей центра и стали участниками исторической реконструкции. А также прошли круг почета вокруг парусного судна "Херсонес". Кроме того, в "Орленке" состоялись морской праздник и спортивные эстафеты.

- Для каждого ребенка посещение "Орленка" становится важным событием, которое оставляет яркие воспоминания на всю жизнь, - отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева. - И, становясь взрослыми, всегда помнят, любят это место и хотят вернуться сюда. "Орленок" - это не просто название детского центра, а образ жизни.