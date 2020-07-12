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12.07.2020 11:20
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во время купания опасность заражения коронавирусом из открытых водоемов минимальна. Такой вывод можно сделать из сообщения Роспотребнадзора.

Как отмечает Интерфакс, по мнению сотрудников ведомства "открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции". Это объясняется воздействием на воду большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса.

"Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Однако специалисты предупреждают, что через воду можно заразиться другими опасными инфекциями. Речь идет, в частности, о церкариозе, лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите, дезинтерии, холере, сальмонеллезе и брюшном тифе.

Чтобы избежать заражения, рекомендуется выбирать наиболее подходящие места для купания, а, выйдя из водоема, ополоснуться чистой водой. Дома нужно принять душ, используя мыло и мочалку. Также не стоит купаться, если на коже имеются повреждения и при симптомах ОРВИ. Разумеется, во время купания нельзя глотать воду.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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