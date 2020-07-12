Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании

Во время купания опасность заражения коронавирусом из открытых водоемов минимальна. Такой вывод можно сделать из сообщения Роспотребнадзора.

Как отмечает Интерфакс, по мнению сотрудников ведомства "открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции". Это объясняется воздействием на воду большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса.

"Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Однако специалисты предупреждают, что через воду можно заразиться другими опасными инфекциями. Речь идет, в частности, о церкариозе, лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите, дезинтерии, холере, сальмонеллезе и брюшном тифе.

Чтобы избежать заражения, рекомендуется выбирать наиболее подходящие места для купания, а, выйдя из водоема, ополоснуться чистой водой. Дома нужно принять душ, используя мыло и мочалку. Также не стоит купаться, если на коже имеются повреждения и при симптомах ОРВИ. Разумеется, во время купания нельзя глотать воду.