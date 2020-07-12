Российские аграрии переходят на отечественные семена

Один из мировых лидеров по производству зерна и растительных масел Россия давно и плотно сидит "на крючке" у иностранных селекционеров и семеноводов - по отдельным культурам доля импортных семян составляет более 90%. Однако в последнее время государство предпринимает большие усилия, чтобы эту зависимость минимизировать.

В этом году система работы отечественной селекции и семеноводства была кардинально обновлена, и это уже повлияло на результаты, заверил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на выставке "Всероссийский день поля". Так, по его словам, сейчас руководители территорий лично отвечают за то, чтобы обеспечивать рост доли отечественных семян минимум по 5% в год на протяжении пяти ближайших лет. С ними ответственность разделили и руководители НИИ, в контрактах с которыми помимо привычных создания сорта или гибрида и его регистрации прописана обязанность продвижения на рынок этих сортов и гибридов.

Также, по словам Хатуова, большинство регионов приняли рекомендации минсельхоза - исключить из использования семена третьей репродукции, но увеличить долю элитных семян. При этом, подчеркивает первый замминистра, многие регионы уже продемонстрировали, что по качеству отечественные семена не уступают иностранным. В этом году было организовано 1,3 тыс. демонстрационных полей, на которых наравне с иностранными семенами были использованы отечественные.

Например, в Мордовии с 2007 года испытали около 600 сортов сахарной свеклы из разных стран. "По качеству и урожайности мы стали склоняться к российскому производству. Один из гибридов третий год занимает первое место по урожайности. Еще один в период засухи занимал второе место. 70% Мордовии засевается гибридами российского производства", - рассказал заместитель директора по сырью "Ромодановосахар" Виктор Захаркин.

По картофелю доля импортных семян превышает 90%, подсолнечнику - более 73%, яровому рапсу - почти 69%

В этом году удалось создать рынок отечественных элитных семян, и это огромное достижение. Кроме того, снижается доля массовых репродукций, до конца года она будет сведена к нулю, рассказывает директор Россельхозцентра Александр Малько. Вместе с тем, по его мнению, нам не нужно распылять свои усилия на продвижение всех тысяч сортов, зарегистрированных в реестре. Важно сосредоточиться только на тех, которые показывают наилучшие результаты. Меньше сортов - меньше себестоимость производства, аргументирует эксперт.

Потенциал отечественной селекции велик, восстановить репутацию по всем культурам перед российскими сельхозпроизводителями получится уже скоро, уверен Джамбулат Хатуов. Другое дело, что не всегда российские аграрии выдерживают технологии выращивания, не выполняют рекомендации по удобрениям, средствам защиты растений, работают на технике, которая не обеспечивает правильность внесения семян в почву. Кроме того, сами отечественные производители семян, в отличие от зарубежных коллег, слабо занимаются продвижением своего товара. В этом направлении еще предстоит поработать, считает Хатуов.

По данным минсельхоза, ежегодно в стране высевается около 11 млн тонн семян сельскохозяйственных растений. По оценке ведомства, по итогам 2019 года доля используемых в России семян отечественной селекции составила 62,7%. Тогда как в Доктрине продовольственной безопасности пороговое значение по обеспеченности отечественными семенами обозначено в 75%. Больше всего российские аграрии зависимы от импортных семян сахарной свеклы (на отечественные семена приходится 0,6% от общего объема). По картофелю доля импортных семян превышает 90%, подсолнечнику - более 73%, яровому рапсу - почти 69%.