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12.07.2020 00:10
Рубрика: Общество

Российские врачи помогут Азербайджану в борьбе с коронавирусом

Российские специалисты отправились в Азербайджан для помощи в борьбе с коронавирусом.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике", - приводит ТАСС сообщение министерства здравоохранения России.

Врачи-добровольцы представляют Первый московский государственный университет им. И.М. Сеченова. В бригаду во главе с завкафедрой пульмонологии Сергеем Авдеевым вошли пять специалистов: пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог.

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