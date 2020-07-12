Российские врачи помогут Азербайджану в борьбе с коронавирусом

Российские специалисты отправились в Азербайджан для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике", - приводит ТАСС сообщение министерства здравоохранения России.

Врачи-добровольцы представляют Первый московский государственный университет им. И.М. Сеченова. В бригаду во главе с завкафедрой пульмонологии Сергеем Авдеевым вошли пять специалистов: пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог.