С космодрома Куру возобновятся пуски российских ракет "Союз"

Российские ракеты "Союз" запустят с космодрома Куру во Французской Гвиане уже этой осенью.

Как сообщил Германский центр авиации и космонавтики DLR, старт ракеты-носителя "Союз-СТ" со спутником оптико-электронного наблюдения ОАЭ Falcon Eye 2 планировался еще в начале марта, но были выявлены проблемы с разгонным блоком "Фрегат", и запуск пришлось отложить. Тем более что с весны космодром закрыли из-за эпидемии коронавируса.

Сейчас разгонный блок заменен на запасной. По информации DLR, запуск "Союза" с Falcon Eye 2 намечен на 16 октября. А в ноябре с Куру будет осуществлен еще один запуск "Союз-СТ" с французским спутником оптико-электронного наблюдения CSO-2.

Всего с французского космодрома было выполнено 23 пуска российских ракет "Союз".