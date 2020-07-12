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12.07.2020 17:40
Рубрика: Общество

Не тайна для своих

Близкие родственники пациента после его смерти смогут получить доступ к врачебной тайне
Текст: Наталья Козлова
Такой важный для граждан законопроект правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе сказано следующее: "Принятие законопроекта будет способствовать устранению правовой неопределенности в вопросе предоставления сведений, составляющих врачебную тайну, заинтересованным лицам после смерти гражданина".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Нередко граждане, потерявшие близких, бывают не согласны с диагнозом или методом лечения, хотят узнать, что показали анализы или исследования. Для обращения за защитой своих прав нужны документы. Но как их получить, если тебе говорят, что это врачебная тайна?

Кого коснется закон, если он будет принят? Его действия распространятся на супругов и близких родственников, которым могут сообщить сведения о смерти пациента, даже если они являются врачебной тайной.

Важный момент - кому может быть предоставлена эта информация, при жизни распорядится сам пациент. Как это будет происходить, решит минздрав. Документ наделяет министерство полномочиями по утверждению порядка дачи письменного согласия гражданина или его представителя на разглашение врачебной тайны. Правительство в законопроекте предлагает предоставлять семье информацию о состоянии здоровья пациента, открыть ей доступ к медицинским документам. Родственники умершего имеют право знать его диагноз и причину смерти, даже если это врачебная тайна. Отказать можно будет только в одном случае - если гражданин или его законный представитель еще при жизни запретил это делать. Кроме родных такую информацию по запросу будут предоставлять правоохранительным органам.

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Сегодня медицинские документы, составляющие врачебную тайну, получить родственникам почти невозможно, и людям приходится за этим правом идти в суд. Для того чтобы сдвинуть проблему с мертвой точки, понадобилось решение Конституционного суда. Он рассмотрел аналогичную жалобу граждан и сказал, что "федеральный законодатель не лишен возможности... предусмотреть конкретные правовые механизмы доступа к сведениям, составляющим врачебную тайну умершего лица".

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