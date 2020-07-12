Сергей Степашин: В России будет легче построить личное загородное жилье

Построить свой загородный дом станет проще, доступнее для многих семей. И из аварийного жилья можно будет переселиться в заветный домик.

В России планируют расширить возможности индивидуального жилищного строительства. Сейчас профильные ведомства готовят свои предложения. Об этом "Российской газете" рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Ожидаются и другие перемены по программе расселения аварийного жилья. Сегодня их обсудят на заседании наблюдательного совета.

В своем доме

Сергей Вадимович, вы недавно вернулись из Белгородской области, где, по нашим данным, "пристреливались" к новому повороту в программе расселения аварийного жилья. У людей, действительно, появится возможность вместо переезда в новые городские квартиры строить собственные загородные дома?

Сергей Степашин: Мы сейчас работаем над этим. Президент дал поручение продумать расширение программы индивидуального жилищного строительства, в том числе и для расселения аварийного фонда.

А в Белгород поехали потому, что там в программу аварийного жилья уже включили строительство индивидуальных загородных домов. Из регионального бюджета люди на это получают деньги, ставка по такому кредиту - от 5 до 10 процентов.

Здесь вообще это направление широко развито. Уже 27 лет работает областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства. Он предоставляет займы постоянно проживающим жителям региона, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия.

Есть еще несколько таких регионов, и мы там тоже были. В каждом - свои нюансы. В Белгородской области, например, земля - золотая. Чернозем. Не всем по карману купить участок под строительство.

И не только в этом регионе. А в аварийных домах живут в основном люди крайне низкого достатка. Это надо учесть в будущей программе индивидуального строительства.

А какую проблему вы обнаружили в Псковской области?

Сергей Степашин: Здесь другая история. В Псковской области, наоборот, очень благоприятные условия для индивидуального строительства. После распада СССР в регионе резко сократилось население, почти в два раза. Поэтому земли достаточно. Есть газ, электричество, дороги неплохие.

Так что эти два региона - Белгородскую и Псковскую области - мы решили сделать пилотными для новой программы расселения аварийного жилья. Будут и другие регионы.

Может, стоит сразу принять комплексную программу строительства индивидуального жилья? А не только связанную с аварийкой? Сейчас все это отдано на откуп местным властям.

Сергей Степашин: В конечном итоге так оно и будет. По крайней мере я на это очень надеюсь. Сейчас после всех проблем с коронавирусом у людей снова вырос интерес к загородной жизни.

Впрочем, спрос на такие дома был и раньше. Так что программа будет востребована. Только все надо тщательно продумать. Знаете, если бы в Советском Союзе не ограничивались шестью идиотскими сотками, люди давно бы жили в хороших домах. Тогда и строительные материалы были недорогие, и желание строить, и рабочие руки - не гастарбайтерские, а свои. А главное - желание было уехать за город.

Впрочем, и сегодня есть условия. Но тут хочу подчеркнуть, что на данный момент и до конца 2024 года действуют уже утвержденные правила и нормы расселения аварийного жилья.

Возможны варианты

До окончания действующей сегодня программы по аварийке осталось четыре с половиной года. И понятно, все перемены обдумывают сегодня. Год назад речь шла о переселении в арендное жилье. Даже закон собирались принять. Такое возможно?

Сергей Степашин: Сейчас мы разрабатываем новую концепцию по расселению на условиях социального найма и арендного жилья.

Бюджетные затраты на программу - огромные. 415 миллиардов рублей на нее дали. Но мы понимаем, что федеральный бюджет в следующем году будет сложный из-за коронавирусных проблем. По сути, два месяца страна не работала. Так что на перспективу надо искать новые варианты расселения, которые потребуют меньше бюджетных затрат.

Сергей Степашин: Все дома для переселения должны быть энергоэффективными. Тогда жильцы будут платить на 40% меньше за тепло и электричество

Социальный найм - это еще ничего. А если арендное жилье? Людям же придется платить не только за коммуналку.

Сергей Степашин: Что касается соцнайма, то это только вопрос собственности. Люди спокойно живут в таких квартирах, потом там будут жить их родственники. Просто их нельзя продавать.

С арендой, согласен, непростой вопрос. Один из обсуждаемых вариантов - такое жилье можно будет выкупать по небольшой цене.

Но вы же сами сказали, что в аварийных домах, как правило, живут даже не малообеспеченные люди, а просто бедные.

Сергей Степашин: Да, выкуп не все потянут. Поэтому надо будет предусмотреть определенный маневр.

Плата за аренду будет покрывать часть выкупа?

Сергей Степашин: Это вопрос расчетов. Мы будем их делать вместе с минфином. И выйдем с предложением о таком возможном варианте расселения, только если найдем приемлемые для людей условия.

Но это если и будет, то не единственный, а один из вариантов?

Сергей Степашин: Безусловно.

2021 год уже наступил

Сегодня полномочия Фонда содействия реформированию ЖКХ периодически продлевают. Эта процедура сохранится?

Сергей Степашин: Пока - да. Но, надеюсь, процедура может измениться.

Правительство поручило, чтобы наблюдательные советы всех институтов развития, в том числе и нашего Фонда, проанализировали эффективность их работы, дали свои оценку и предложения.

И одно из ваших предложений - сделать Фонд ЖКХ постоянно действующим институтом развития?

Сергей Степашин: Такое предложение есть среди многих других. И если вы хотите знать мое мнение, то так и надо сделать. Программа переселения из аварийного жилья - уникальна, она сработала трижды, высокую оценку ей давал президент.

Чем же плоха процедура продления полномочий?

Сергей Степашин: Ничем. Но ее время, возможно, уходит. Сейчас важны и оперативность, и стратегическое планирование.

Среди наших предложений по росту эффективности Фонда - развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры в малых и средних городах, повышение качества жилья. Фонд готов взять на себя такие обязанности, поскольку от этих направлений зависит качество и сроки выполнения программы по аварийному жилью. К тому же мы собираемся ускорить переселение граждан.

За счет чего? Это же потребует новых вложений, а бюджет ожидается сложным.

Сергей Степашин: За счет уже взятых темпов. А что касается денег, то сейчас готовятся поправки в законодательство, чтобы регионы могли при необходимости брать кредиты для ускоренной реализации программы переселения.

Скорее всего, поручителем будет Фонд. Или регионы получат кредиты под гарантии своих бюджетов.

Но признаться, на данный момент мы не видим в этом необходимости, потому что финансирование программы переселения пока правительство не срезало. И она по факту перевыполняется. Программа 2020 года уже завершена.

И мы готовим механизмы, чтобы выполнить всю программу на год раньше, к концу 2023 года. Возможно, будут задействованы ценные бумаги. Еще вариант - тем регионам, которые досрочно выполнят программу, Фонд ЖКХ дополнительно даст денег, чтобы они продолжили работу. У нас есть право такого бюджетного маневра.

В Бийске Фонд ЖКХ заставил заново переселить людей из 10 новых домов из-за их плохого качества. Возбуждены уголовные дела против стройкомпаний

К чему такая спешка?

Сергей Степашин: Это не спешка, а необходимость. Как было записано в программе на 1 января 2017 года, надо было переселить из аварийного жилья примерно 600 тысяч человек. Сегодня их уже на 400 тысяч больше.

Откуда такой рост? В течение года не была ясна судьба Фонда. Он практически не работал. И многие регионы, муниципалитеты не стали показывать истинную картину аварийного жилья. Она проявилась уже потом. Вот почему мы говорим, что надо ускорить программу переселения. Чтобы регионам, которые ее выполнят досрочно, можно было продолжить переселять граждан из вновь выявленного аварийного жилья. Кстати, эта тема и к размышлению о статусе Фонда - как постоянно действующего института развития.

Думаю, аварийного жилья прибавится и после пандемии, ведь от платы на капремонт жильцов временно освободили.

Сергей Степашин: Действительно, сегодня больше всего вопросов у нас вызывает именно капитальный ремонт. У Фонда нет функции контроля за ним. Только мониторинг.

И нас, конечно, смущает освоение средств капремонта. Это первое. Второе - то, о чем вы спрашивали. С учетом пандемии в большинстве регионов за капремонт граждане деньги временно не платят. Таким образом, под угрозой могут оказаться многие дома, где требуется капремонт. И, не исключено, они потом перейдут в аварийное жилье. Так можно бесконечно гнать зайца, что называется.

Лучше и дешевле

Сергей Вадимович, какие проблемы вас особенно волнуют при реализации программы?

Сергей Степашин: Озабоченность вызывает качество. Хотя сегодня оно уже значительно лучше, чем в начале действия программы. Но еще не везде и не всегда соответствует тем нормам, которые требуются сегодня.

Еще одна проблема - низкая энергоэффективность многих домов, которые строят под переселение.

В чем причина? Денег не хватает на современные проекты и оборудование?

Сергей Степашин: Дело не в деньгах. Во всех регионах программа финансирования одинаковая. Я вижу две причины низкого качества.

Первая - состояние строительных организаций в ряде регионов. Удар, который был нанесен по строительному комплексу в начале 1990-х, и сейчас еще ощущается.

Вторая - головотяпство местных начальников. И прямое воровство, если угодно. Мы по Бийску заставили заново переселить людей из десяти домов. Были возбуждены уголовные дела против руководителей строительной компании, руководства.

500 процентов - на столько некоторые регионы выполнили план 2020 года по расселению аварийного жилья. Среди них - Петербург, Магаданская и Сахалинская области

То есть со второй причиной удается бороться?

Сергей Степашин: И с первой тоже. Фонд все это ведет, контролирует. Каждый объект сейчас на контроле. Технически это возможно - у нас хорошая информационная система.

Выезжают специалисты, комиссии. Привлекаем местных жителей, ТСЖ, управляющие компании, жилищную инспекцию. Если не срабатывают убеждения, мы в обязательном порядке обращаемся в Генеральную прокуратуру. У нас есть с ней соглашение.

Часто приходится обращаться?

Сергей Степашин: В последнее время - не очень. Фонд с 2008 года работает, все знают наши требования, какая ответственность и спрос с них будет. Однако полностью проблема качества еще не решена, к сожалению. Продолжаем бороться.

Но с низкой энергоэффективность одним контролем делу не поможешь.

Сергей Степашин: Вот здесь и правда нужны дополнительные средства. По крайней мере, должен быть обязательно энергоэффективный капитальный ремонт. А не просто замазывание дыр.

И уж когда новые дома строим - их энергоэффективность должна быть обязательным условием. На электроэнергии, на тепле мы теряем огромные деньги. Почти 300 миллиардов рублей в год. Вот вам и дополнительные средства на новые технологии, которые сегодня, кстати, есть. На их внедрение.

Поэтому еще одно наше предложение, как поднять эффективность работы Фонда, законодательно установить, чтобы новые дома для переселения из аварийного жилья обязательно были энергоэффективными. В противном случае мы их не примем. И денег под "энергозатратные" дома не дадим.

Да, определенное удорожание строительства будет. Но, во-первых, потом снизится потребление электроэнергии. Во-вторых, люди будут платить на 40 процентов меньше за тепло, за электричество.

Так что мы будем рекомендовать включить эту и другие нормы, о которых мы сейчас говорили, в поправки к законам, которые готовятся по совершенствованию работы институтов развития.

Ключевой вопрос

Пандемия стройке не помеха

Сергей Степашин: После COVID-19 аварийного жилья может прибавиться. Фото: Сергей Куксин

Сергей Вадимович, коронавирус отразился на темпах выполнения программы расселения аварийного жилья?

Сергей Степашин: В целом реализация программ продолжается хорошими темпами.

Конечно, из-за пандемии в отдельных регионах были введены временные ограничения: на возможность проведения строительных работ, на привлечение работников из других регионов и стран. Но эти ограничения лишь в незначительной степени повлияли на ход реализации проектов Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Вы сказали, что план этого года уже выполнен. За счет чего?

Сергей Степашин: В 2020 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" планировалось переселить 54,6 тысячи человек из аварийного жилья общей площадью один миллион квадратных метров. Но за счет перевыполнения плана в 2019 году уже к 1 мая задания этого года были завершены. А на 1 июля перекрыты на 29,6 процента по числу переселенных.

План перевыполнил 31 регион. Набранные темпы расселения аварийного жилья планируем сохранить. В госкорпорации на 2020 год поставлена новая задача - перевыполнить план в 1,5 раза и расселить 1,5 миллиона квадратных метров аварийного жилья. То есть переселить более 80 тысяч человек.

Фонд финансирует вперед программы 2021-2022 годов. У нас 49 регионов получили соответствующее финансирование и могут уже сейчас приступать к предварительным этапам строительства многоквартирных домов для переселенцев. Вот за счет всего этого и происходит опережение.