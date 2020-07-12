Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки

Испанский остров Майорка шокирован поведением туристов из Германии, которые закатили разгульную вечеринку на знаменитом пляже Balneario 6 (который не случайно на немецкий лад зовется Ballermann - именно он стал местом действия одноименного фильма 1997 года о безбашенных немецких парнях, которые решили уйти в отрыв на популярном курорте).

Как пишет Die Welt, сотни отдыхающих устроили настоящее столпотворение на "пивной улице": пили, танцевали, обнимались, "как если бы не было никакого коронавируса", полностью игнорируя требования носить маски и соблюдать дистанцию. В Германии такие мероприятия называют "коронавирусными вечеринками". Местные СМИ признают, что подобного беспредела на Балеарских островах (Майорка входит в этот архипелаг) не было с тех пор, как в середине июня Испания открылась для туристов.

Немногие "чудаки" в толпе, которые решались показаться в маске, встречали град насмешек, рассказывают очевидцы. Отдельные эксцессы встречались и раньше, поэтому в как раз в пятницу власти Майорки объявили все массовые вечеринки и гуляния на острове незаконными, вспомнив, что по уголовному кодексу нарушителям, включая юридических лиц, можно выписывать штраф вплоть до 600 тысяч евро. Однако к вечеру на Ballermann "полицию будто в море смыло". Теперь местное правительство, которое всерьез опасается второй волны "короны", дует на воду.

Объявлено, что с ближайшего понедельника всем жителям и туристам строго предписано носить маски даже на улице и даже при соблюдении дистанции с окружающими. По официальным данным, на сегодняшний день на Балеарских островах зарегистрировано 134 заболевших, из них 87 - на Майорке.