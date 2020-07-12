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Рубрика: В мире

Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гумпомощи Сирии

Доставлять гуманитарную помощь Сирии будут через один пропускной пункт на границе с Турцией - "Баб-эль-Хава". Соответствующую резолюцию принял Совет Безопасности ООН. "За документ проголосовали 12 членов СБ. Резолюция, представленная Бельгией и Германией, принята", - озвучил итоги голосования постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген. Он отметил, что не стали голосовать Россия, Китай и Доминиканская Республика.

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Напомним, Москва дважды выносила на голосование свой вариант резолюции, в котором содержались положения, осуждающие односторонние санкции в отношении Сирии. В принятой 11 июля резолюции эти положения не отражены.

Ранее Кристоф Хойсген заявлял, что санкции ЕС носят адресный характер и не бьют по простому населению, а значит гуманитарная ситуация в арабской республике не ухудшается.

В свою очередь, Россия и Китай выступают за поэтапное сворачивание механизма трансграничной доставки гумпомощи в САР. Он был нужен в условиях, когда сирийские власти не контролировали значительные территории страны. Теперь же ситуация другая. И все гуманитарные грузы должны доставляться через Дамаск.

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