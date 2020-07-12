Совместное продвижение инициативы "Один пояс и один путь" продолжается

В начале XV века во время династии Мин известный китайский мореплаватель Чжэн Хэ во главе флота совершил семь экспедиций, во время которых он посетил более 30 стран и регионов. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно упоминал о Чжэн Хэ, указывая, что прекрасные суда и дружба увековечили экспедиции мореплавателя в истории.

26 апреля 2019 года в Пекине председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на открытии 2-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Одного пояса и одного пути". Во время форума лидер Китая выступил с программной речью: "Общими усилиями создавать прекрасное будущее всеобщей реализации инициативы "Один пояс и один путь".

Си Цзиньпин и руководители других стран, присутствующие на открытии Форума, заходят в конференц-зал. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Выдвинутая председателем КНР Си Цзиньпином интеграционная инициатива реализации "Экономического пояса Шелкового пути" и "Морского шелкового пути 21-го века" связана с историческим контекстом Великого шелкового пути древности. Эта инициатива стала важной платформой практического формирования глобального сообщества единой судьбы.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

"В настоящее время эпидемия по-прежнему распространяется по всему миру. Председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что Китай намерен прилагать совместные с партнерами усилия для того, чтобы превратить инициативу "Один пояс и один путь" в путь сотрудничества в противостоянии вызовам и защиты здоровья людей, а также в путь содействия социально-экономическому восстановлению и раскрытия потенциальных возможностей для развития. "Благодаря совместной реализации инициативы "Один пояс и один путь" мы стремимся к формированию глобального сообщества единой судьбы", - отметил китайский лидер.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая