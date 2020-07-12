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12.07.2020 05:42
Рубрика: Общество

Столичный регион ждет новое арктическое вторжение

Текст: Ольга Игнатова
Среда может стать самым холодным днем на следующей неделе. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, в этот день через столичный регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

По сравнению с выходными температура воздуха понизится на 10 градусов. Днем будет всего плюс 16-21 градус. В ночь на четверг плюс 9-14-ть.

Фото: iStock
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К тому же холодный фронт принесет с собой осадки, как это уже бывало не раз этим летом. В среду и четверг, согласно прогнозу синоптиков, облачно и дождливо.

Распогодится к пятнице - воздух начнет снова прогреваться до 22-27 градусов. В субботу примерно такая же температура. Пока 30-градусная жара не спешит возвращаться в столицу.

Совсем другая картина - на Урале. До 16 июля в Свердловской и Челябинской областях аномально жарко - температура воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов. Там практически в течение всей недели плюс 36-38 градусов. Немного понизится температура в Астраханской и Волгоградской областях - до 32-35 градусов. Недавно там было за 40.

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