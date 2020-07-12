Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп рассказал в Twitter о размерах стены, которую Соединенные Штаты возводят на границе с Мексикой, чтобы пресечь нелегальную миграцию и контрабанду.

"Мы уже построили 240 миль (примерно 386 км - прим. "РГ") новой стены на нашей южной границе, - написал Трамп. - Всего к концу года должно быть возведено более 450 миль (более 724 км - прим. "РГ"). На ней установлены лучшие за все время существования пограничные посты".

Также Трамп не упустил случая сделать выпад в сторону "радикальных левых демократов", которые хотят "открыть границы для всех, включая преступников".

Предполагается, что всего надо построить 670 миль (1078 км) стены, чтобы перекрыть незаконное пересечение границы. Общая протяженность границы с Мексикой составляет 3 145 километров (1954 мили). Возведение стены началось в 1993 году.