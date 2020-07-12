Новости

Орбиту МКС скорректировали почти на километр 02:21
Трамп впервые появился на публике в защитной маске 01:55
Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гумпомощи Сирии 01:30
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии 00:54
Дубль Роналду с пенальти спас "Ювентус" от проигрыша "Аталанте" 00:50
Число зараженных коронавирусом в США превысило 71 тысячу 00:36
В Подмосковье иномарка насмерть сбила велосипедиста 00:21
В Москве два человека погибли в ДТП с автобусом 00:16
Российские врачи помогут Азербайджану в борьбе с коронавирусом 00:10
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО 00:02
Эминем и Кид Кади выпустили видео о Джордже Флойде и коронавирусе 11.07.2020
В Москве скончались 27 пациентов с коронавирусом 11.07.2020
Всемирный совет церквей призвал Эрдогана отменить решение по Святой Софии 11.07.2020
Звезды индийского кино Амитабх и Абхишек Баччан заразились COVID-19 11.07.2020
В Сеть слили трейлер игры Far Cry 6 со звездой сериала "Во все тяжкие" 11.07.2020
"Спартак" проиграл "Сочи" в 28-м туре первенства России 11.07.2020
В Сирии 250 боевиков атаковали правительственные войска 11.07.2020
Косачев: Научного, культурного, цивилизационного на Украине все меньше 11.07.2020
В РПЦ считают преобразование Святой Софии в мечеть ударом по православию 11.07.2020
Тренер "Спартака" Тедеско отдал мошенникам в Сочи 250 тыс рублей 11.07.2020
Главный тренер "Спартака" Тедеско стал жертвой мошенников 11.07.2020
Два человека пострадали в Петербурге от шторма 11.07.2020
Участники испытаний вакцины против COVID-19 готовятся вернуться домой 11.07.2020
"Активисты" в Лондоне раскрасили фонтаны в "цвет крови животных" 11.07.2020
Эрдоган не принял во внимание мнение других стран по Святой Софии 11.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 01:55
Рубрика: В мире

Трамп впервые появился на публике в защитной маске

Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS
Фото: EPA/CHRIS KLEPONIS

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона. "Встреча главы государства с ранеными военнослужащими и персоналом медучреждения проводилась в закрытом для прессы формате", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Отмечается, что Трамп не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ВОЗ: Второй волны коронавируса можно избежать

Ранее американский лидер отказывался использовать средства индивидуальной защиты, за что подвергался критике со стороны политических оппонентов. В отдельных случаях хозяин Белого дома отшучивался, что в защитной маске он похож на Одинокого рейнджера (персонажа комедийного вестерна). Трамп также говорил, что нормально относится к защитным маскам, но носить их нужно лишь в определенных условиях.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 71 389 американцев. Соединенные Штаты лидируют по числу инфицированных SARS-CoV-2 и умерших от COVID-19.

В мире США Дональд Трамп Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Российскую вакцину от Covid-19 регуляторно могут одобрить к сентябрю
Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Японским морем
Виктор Майгуров стал новым президентом Союза биатлонистов России
В Крым прибыл первый эшелон с материалами для строительства водовода
Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В Крыму ответили на планы Киева вернуть полуостров силой