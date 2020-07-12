Трамп впервые появился на публике в защитной маске

Президент США Дональд Трамп надел защитную маску во время посещения военно-медицинского госпиталя в пригороде Вашингтона. "Встреча главы государства с ранеными военнослужащими и персоналом медучреждения проводилась в закрытом для прессы формате", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома. Отмечается, что Трамп не стал отвечать на вопросы представителей СМИ.

Ранее американский лидер отказывался использовать средства индивидуальной защиты, за что подвергался критике со стороны политических оппонентов. В отдельных случаях хозяин Белого дома отшучивался, что в защитной маске он похож на Одинокого рейнджера (персонажа комедийного вестерна). Трамп также говорил, что нормально относится к защитным маскам, но носить их нужно лишь в определенных условиях.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус диагностировали у 71 389 американцев. Соединенные Штаты лидируют по числу инфицированных SARS-CoV-2 и умерших от COVID-19.