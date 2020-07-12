Турция: Все иконы Святой Софии будут сохранены

Все иконы в соборе Святой Софии останутся открытыми для посетителей, заявил пресс-секретарь администрации президента Турции Ибрагим Калын в интервью турецкому телеканалу TRT World и британской телерадиокорпорации BBC.

По словам Калына, "любое другое утверждение просто ложно".

Первое мусульманское богослужение в соборе намечено на 24 июля. Как ожидается, на нем будет присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Что касается изменений в интерьере Святой Софии, то детали пока неизвестны, однако, по данным турецкой газеты Hurriyet, на время мусульманской молитвы иконы будут закрывать специальными занавесками. На полу (непонятно, по всему собору или только в какой-то его части) разложат ковры. Они будут ярко освещаться во время молитвы, чтобы визуально затемнить купол и стены с росписями и мозаиками.

Но в любом случае наличие ковров на полу скорее всего будет означать, что посетителям придется снимать обувь у входа.

Ожидается, что больше деталей станет известно после того, как президент Эрдоган утвердит план изменений 14 июля.