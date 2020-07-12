Новости

В Севастополе состоится концерт участников форума "Таврида" 16:27
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса 16:12
Под Тверью легкомоторный самолет жестко сел в болото 15:51
Похороны мэра Сеула пройдут в узком кругу из-за коронавируса 15:46
В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом 15:41
Топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 000 рублей 15:40
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США 15:26
Турция: Все иконы Святой Софии будут сохранены 15:21
В США аннулировали пожизненный приговор насильнику-индейцу 15:20
Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера 15:13
Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 15:26
Рубрика: Власть

У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США

Текст: Юрий Гаврилов
Разведывательная авиация США не оставляет попыток пошпионить за российскими военными объектами на территории Сирии. Очередной такой рейд выполнил американский патрульный противолодочный самолет P-8A "Посейдон".
Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA
Фото: RICHARD WAINWRIGHT/EPA

Вообще разведборта и беспилотники США буквально нацелены на районы присутствия наших военных, в том числе и за пределами России. Недели не проходит, чтобы их не засекали неподалеку от нашей авиабазы в сирийском Хмеймиме и в районе порта Тартус, где расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ России. Последний раз Р-8А приближался со стороны Средиземного моря к нашей авиабазе и флотскому объекту на высоте 8,6 тысячи метров и на расстояние от 50 до 60 километров. То есть "Посейдон" был совсем рядом от 12-мильной морской границы Сирии. Надо иметь в виду, что только в июле американские морские разведчики совершили, меньшей мере, три полета неподалеку от российских баз в Сирии.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Российские истребители перехватили самолет-разведчик США над Японским морем

Разумеется, это не осталось без реакции наших военных. Официальных сведений о том, что в конце нынешней недели на перехват американского разведчика с Хмеймима поднимались российские истребители, не было. Но ранее такое случалось не раз. Они в прямом смысле слова отгоняли разведывательные самолеты подальше от береговой линии. А потом командование 6-го оперативного флота ВМС США жаловалось, что инциденты в Средиземноморье у границ Сирии повторяются вновь и вновь. Понятно, что адмиралы в Вашингтоне спят и видят, как их воздушные разведчики хозяйничают в любых небесах. А российское командование и наши пилоты этому мешают. Мало того, что истребители РФ постоянно перехватывают боевую авиацию США, так еще и делают это дерзко, а подчас даже устрашающе. Американцы к такому отпору явно не привыкли.

Не привыкли они и к тому, что их шпионские рейды пресекаются нашими военными у границ РФ. В частности, неподалеку от крымского побережья. Показательная деталь. Что к Сирии, что в Черное море американцы обычно посылают самолеты-разведчики, дислоцирующиеся на авиабазе ВМС США Сигонелла на итальянском острове Сицилия. Слишком близко к Крыму, сирийскому Хмеймиму и Тартусу те же "Посейдоны" не подходил и границу чужых стран не нарушают, понимая, что в этом случае могут быть сбиты. Скажем, в районе Крыма самолеты США обычно курсируют на высотах от 5,7 до 7,7 тысячи метров примерно в 80 км от побережья.

Понятно, что к Крыму и Сирии P-8A и другие разведывательные средства США подлетают не из праздного любопытства. Интерес американских военных к этим регионам постоянно возрастает. Причем воздушные разведчики США не редко появляются там во время различных учений российского флота и боевых операций наших ВКС в Сирии.

Власть Безопасность Армия В мире Ближний Восток Сирия Военная операция РФ в Сирии

Главное сегодня

Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
Собянин: Москва прошла все пики COVID-19
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации