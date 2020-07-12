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12.07.2020 19:17
Рубрика: Общество

Ученые: Уровень дохода все-таки влияет на счастье людей

Текст: Юрий Медведев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Говорят, счастье не купишь. Более того, еще совсем недавно ученые, опросив около двух миллионов человек из 164 стран, выяснили, что есть порог, после которого сумма заработка перестает влиять на ощущение счастья. В среднем по планете это около 95 тысяч долларов в год. Конечно, для каждого региона цифра своя, скажем, для жителей Южной Америки это около 35 тысяч, для богатых - более 120 тысяч. А вот дальше - стоп. Рост суммы уже не приносил ожидаемой радости. Почему?

Фото: GeorgeRudy / istock
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Ученые назвали несколько причин. Как правило, чем больше доходы, тем больше приходится работать, появляется больше обязанностей и ответственности. А значит, растет и уровень тревоги. Но куда более серьезным, по мнению ученых, является социальный фактор. Оценка своего места в обществе. В какой-то момент, люди начинают задаваться вопросами: "Насколько хорошо у меня идут дела?" "А чего я достиг по сравнению с другими?" И это еще один повод для чувства неудовлетворенности, которое деньгами уже не поправить.

Но новое исследование ученых университета Сан-Диего показывает, что за какие-то десять лет картина кардинально изменилась. Теперь уровень счастья не перестает расти по мере увеличения дохода: например, люди с доходом 160 тысяч долларов в год более счастливы, чем те, кто зарабатывает от 115 тысячи до 160 тысяч долларов. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, за последние годы неравенство в доходах стало еще больше - богатые стали богаче, а бедные - беднее. Так, средний руководитель компании зарабатывает в 271 раз больше среднего работника, это в 30 раз больше аналогичного показателя 1978 года. Кроме того, тех, кто относится к среднему классу, становится в Америке все меньше. Частично это происходит потому, что стоимость основных потребностей человека, таких как жилье, образование и здравоохранениие, растет быстрее, чем инфляция, утверждают ученые. А зарплаты при этом адекватно не выросли, хотя сотрудники стали работать более производительно.

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Особо обратили внимание ученые на связь ощущения счастья и образования. Так, в 70-х годах среди белых американцев было примерно поровну тех, кто были одинаково "очень счастливы", получив высшее образование, и тех, кто ограничился средней школой. Сейчас картина изменилась: лишь 29% людей, не получивших высшего образования, считают себя счастливыми - в отличие от 40% людей с высшим образованием. А образование в Америке стоит больших денег. Среди чернокожих американцев уровень счастья среди образованных и богатых за время наблюдения увеличился, а у людей без денег и образования этот показатель существенно не поменялся.

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