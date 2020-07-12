В 1/4 финала Лиги чемпионов "Ювентус" с Роналду может сыграть с "Реалом"

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф главных еврокубковых турниров - Лиги чемпионов и Лиги Европы.

С момента перехода в "Ювентус" Криштиану Роналду еще ни разу не играл против "Реала". Фото: Reuters

До приостановки сезона в еврокубках из-за пандемии коронавируса в четвертьфинал Лиги чемпионов успели выйти четыре команды: "Аталанта" (Италия), "РБ Лейпциг" (Германия), "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Атлетико" (Испания). Еще четыре клуба определятся по итогам ответных встреч 1/8 финала, которые состоятся без зрителей в намеченных заранее местах 7-8 августа. Речь о парах: "Барселона" - "Наполи" (1:1 после первой игры), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1) и "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1).

По итогам жеребьевки стало известно, что в 1/4 финала один из лучших футболистов современности Криштиану Роналду может попасть на свою бывшую команду - "Реал": победитель пары "Ювентуса" с "Лионом" встретится на этой стадии либо с "Манчестер Сити", либо с мадридским суперклубом. Триумфатор противостояния "Барселоны" и "Наполи" сыграет либо с "Челси", либо с "Баварией". Две пары уже известны: "РБ Лейпциг" - "Атлетико" и "Аталанта" - "ПСЖ".

Четвертьфиналы (12-15 августа), полуфиналы (18-19 августа) и финал Лиги чемпионов (23 августа) пройдут в формате турнира по принципу плей-офф, который примет Лиссабон. Во всех раундах команды сыграют по одному поединку.

Оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов пройдут в Португалии, а Лиги Европы - в Германии

Что касается Лиги Европы, то результаты жеребьевки 1/4 финала следующие: "Вольфсбург" (Германия) / "Шахтер Донецк" (Украина) - "Айнтрахт" (Германия) / "Базель" (Швейцария); ЛАСК (Австрия) / "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Истанбул Башакшехир" (Турция) / "Копенгаген" (Дания); "Интер" (Италия) / "Хетафе" (Испания) - "Рейнджерс" (Шотландия) / "Байер" (Германия); "Олимпиакос" (Греция) / "Вулверхэмптон" (Англия) - "Севилья" (Испания) / "Рома" (Италия).

В полуфинале победитель первого по счету четвертьфинала сыграет с третьим, а четвертый - со вторым. Четвертьфиналы (10-11 августа) и полуфиналы (16-17 августа) пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Во всех парах будет сыгран один матч. Финал 21 августа примет Кельн.

Премьер-лига

Московский "Спартак" продолжает огорчать своих болельщиков. Проиграв "Сочи" в матче 28-го тура Премьер-лиги, "красно-белые" не только продлили серию без побед до пяти встреч, но и опустились на девятое место. Отрыв от зоны вылета составляет лишь шесть очков.

На неделе "Спартак" был одним из главных ньюсмейкеров российского футбола. Увольнение генерального директора Томаса Цорна, назначение на его место Шамиля Газизова, трехматчевая дисквалификация главного тренера Доменико Тедеско за срыв в дерби с "Локомотивом" - все эти события уместились буквально в пару дней. Можно себе представить, в какой обстановке готовилась команда к выезду в Сочи.

По прибытии на юг страны приключения спартаковцев не закончились: за несколько часов до начала игры стало известно, что Тедеско стал жертвой мошенников. Он перевел 250 тысяч рублей злоумышленнику, который представился одним из клубных сотрудников и попросил денег на лечение родственника. Вроде бы новость прямого отношения к матчу не имеет, но психологическому состоянию Доменико не позавидуешь. На этой неделе, кажется, все складывается для него хуже некуда.

Судьбу встречи с "Сочи" решил обидный автогол защитника "Спартака" Павла Маслова. Во второй половине, особенно в концовке, москвичи поднажали соперника, но извлечь выгоду из созданных моментов так и не смогли. В результате "красно-белые" потерпели 13-е поражение в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Больше было только к 2003 году - 14.

- Обидно, что пропустили необязательный гол. После перерыва переломили ход матча, доминировали, были моменты у чужих ворот. Где-то не хватило принятия решений. Повлияло ли отсутствие Тедеско на скамейке? Не знаю. Вряд ли кто-то сможет ответить на этот вопрос. Мы как следует подготовились к игре, Доменико провел установку в гостинице. Все было проанализировано. Конечно, мы хотели, чтобы Тедеско был на скамейке, но должны принимать обстоятельства, - сказал помощник Тедеско Андреас Хинкель.