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12.07.2020 19:15
Рубрика: Экономика

Грузы тянет в небо

В аэропорту Жуковский открыт крупный логистический комплекс
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
В аэропорту Жуковский открылся новый логистический комплекс пропускной мощностью 100 тысяч тонн грузов в год. Он обеспечит приток инвестиций и создание новых рабочих мест в южном и юго-восточном районах Подмосковья, указывает минтранс.
Грузовой перрон, который ввели в эксплуатацию, позволит обслуживать одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing-747. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС Грузовой перрон, который ввели в эксплуатацию, позволит обслуживать одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing-747. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Грузовой перрон, который ввели в эксплуатацию, позволит обслуживать одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing-747. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В условиях остановки международных пассажирских авиаперевозок и практически полной остановки внутренних авиаперевозок многим авиакомпаниям помогла транспортировка грузов в салонах пассажирских самолетов, отметил на церемонии открытия комплекса министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, в стране не хватает грузовых мощностей.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
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Новый комплекс включает грузовой перрон площадью 90 тысяч кв. м, который позволит обслуживать в аэропорту одновременно до четырех крупных грузовых воздушных судов типа Boeing-747 или до шести среднеразмерных транспортных самолетов. В результате логистические мощности аэропорта выйдут на новый уровень, аэропорт станет одним из крупнейших хабов Подмосковья, сказал глава минпромторга Денис Мантуров.

В этом качестве Жуковский будет конкурировать с Шереметьево, который сейчас уже является крупным перевалочным пунктом для грузовых авиаперевозок, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Чтобы выдержать эту конкуренцию, Жуковскому нужен крупный перевозчик, который станет использовать его как элемент логистической цепочки. Например, товары могут поставляться из соседних с Россией стран, а также транзитом из Китая в Европу и обратно.

За первые четыре месяца 2020 года грузооборот авиакомпаний упал почти на 10% - до двух млн тоннокилометров

Самолетами выгодно отправлять скоропортящиеся грузы, например, фрукты, цветы. Также по воздуху можно везти товары с высокой добавленной стоимостью, в конечной цене которых доля расходов на логистику минимальна. Например, это микросхемы, компьютерное оборудование.

За время пандемии грузооборот упал. По данным Росавиации, за первые четыре месяца 2020 года грузооборот российских авиакомпаний составил два млн тоннокилометров, что на 9,3% меньше показателей за аналогичный период 2019 года. Но сейчас, когда пассажирские перевозки сократились, грузовые перевозки будут востребованы на время восстановления рынка. Это поможет загрузить терминал.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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