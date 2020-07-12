В Галисии и Стране басков проходят парламентские выборы

Для того, чтобы граждане могли проголосовать, они должны следовать нескольким правилам, установленным на избирательных участках. Использование маски является обязательным, ее придется надеть перед входом в школу, где стоят урны для голосования, а также продезинфицировать руки специальным гелем. Удостоверение личности передавать в руки членам избирательной комиссии запрещено. Количество избирателей на участке строго ограничено, чтобы люди могли соблюдать безопасную дистанцию. Также рекомендовано заранее подумать, за кого отдать свой голос, чтобы до минимума сократить время пребывания на избирательном участке.

Лицам, зараженным коронавирусной инфекцией, запрещено принимать участие в голосовании. Впрочем, речь идет всего о нескольких сотнях человек, и это не решение не повлияет существенно на исход выборов. В двух регионах насчитывает около 4 миллионов избирателей.

Согласно результатам социальных опросов, нынешний глава правительства Галиции Альберто Нуньес Фейхоо имеет все шансы сохранить свой пост. Его готово поддержать большинство жителей региона. Стоит отметить, что Народная партия, лидером местного отделения которой является Фейхоо, находится у власти в Галисии уже свыше 30 лет.

В Стране басков также вряд ли произойдут серьезные изменения. Баскская националистическая партия является явным лидером, что должно позволить председателю правительства региона Иньиго Уркулью остаться во главе автономии. Правда, сейчас БНП правит в Стране басков в коалиции с социалистами. Ради сохранения этого союза Уркулью недавно заверил, что под его руководством регион не начнет "путь к независимости в одностороннем порядке". С учетом довольно сильных позиций более радикально настроенных националистических сил (после прекращения существования террористической группировки ЭТА борьба полностью перешла в политическую плоскость), Мадриду выгодно сохранение "статуса кво". А это значит, что правящие в настоящее время в Испании социалисты, скорее всего, снова заключат союз.