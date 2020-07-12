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12.07.2020 20:04
Рубрика: В мире

В Германии проститутки потребовали открытия борделей

Текст: Константин Волков

В Квартале красных фонарей Репербан в немецком Гамбурге проститутки провели манифестацию, требуя возобновить работу публичных домов, закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

Сотрудницы индустрии для взрослых вышли на Репербан с плакатами, призывающими поддержать их требования. На некоторых плакатах написано: "Самая старая профессия нуждается в вашей поддержке".

Фото: Andreas Rentz/Getty Images
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Манифестация была организована Ассоциацией секс-работников. По словам ее представителей, карантин лишил проституток возможности заработка, при том что проституция в Германии легализована и облагается налогами, а годовой оборот этого направления бизнеса составляет порядка шести миллиардов евро.

Также представители Ассоциации подчеркнули, что невозможность принимать клиентов в борделях заставляет женщин выходить на улицы, что является куда более опасным для них, а также противоречит закону.

При этом публичные дома, по словам участников манифестации, способны обеспечить меры безопасности.

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