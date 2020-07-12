В Йемене от бомб коалиции погибли минимум десять мирных жителей

В результате авиаудара, нанесенного возглавляемой Саудовской Аравией коалицией по провинции Хадджа на северо-западе Йемена, погибли минимум десять мирных жителей. Об этом сообщает подконтрольный повстанцам-хуситам из движения "Ансар Аллах" телеканал "Аль-Масира".

По его информации, все погибшие - женщины и дети, они умерли, когда бомба попала в жилой дом. Еще двоих извлекли живыми из-под обломков. Спасательные работы продолжаются, количество жертв может возрасти.

Конфликт в Йемене продолжается более пяти лет. С одной стороны выступают повстанцы-хуситы, с другой - правительственные войска и коалиция под предводительством Саудовской Аравии, в которую входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иордания, Марокко, Пакистан, Судан.

В результате продолжающихся боевых действий страна находится в жесточайшем гуманитарном кризисе. Порядка 80 процентов населения нуждаются в гуманитарной помощи, число беженцев внутри страны превысило три миллиона человек.