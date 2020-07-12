В Китае от наводнений пострадали почти 38 миллионов человек

В результате наводнений, затопивших районы в 27 провинциях Китая, погиб или пропал без вести 141 человек, пострадали 37,9 миллиона жителей. Еще 1,26 миллиона человек нуждаются в экстренной помощи. Об этом говорится в сообщениях Штаба командования по контролю за наводнениями и засухами КНР.

Также ливни и вызванные ими наводнения и оползни разрушили более 28 тысяч строений, уничтожено более 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Ущерб от наводнений оценивается в 82,2 миллиарда юаней (11,7 миллиарда долларов).

В настоящее время уровень опасности наводнений поднят до II (максимальным является I).