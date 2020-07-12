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12.07.2020 19:35
Рубрика: В мире

В Китае от наводнений пострадали почти 38 миллионов человек

Текст: Константин Волков

В результате наводнений, затопивших районы в 27 провинциях Китая, погиб или пропал без вести 141 человек, пострадали 37,9 миллиона жителей. Еще 1,26 миллиона человек нуждаются в экстренной помощи. Об этом говорится в сообщениях Штаба командования по контролю за наводнениями и засухами КНР.

Фото: EPA/ JIJI PRESS
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Также ливни и вызванные ими наводнения и оползни разрушили более 28 тысяч строений, уничтожено более 3,5 тысячи гектаров сельхозугодий. Ущерб от наводнений оценивается в 82,2 миллиарда юаней (11,7 миллиарда долларов).

В настоящее время уровень опасности наводнений поднят до II (максимальным является I).

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