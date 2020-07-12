В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений

Если Украина выйдет из Минских соглашений, это не понравится никому из участников "нормандской четверки", уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Выход Украины из минского комплекса мер очевидно не понравится ни Берлину, ни Парижу, ни Москве", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

"Дело в том, что тогда мы лишимся какой-либо базы, на основе которой мы выстраиваем переговорный процесс​​​. Базы не будет, создать новую базу в виде нового документа будет чрезвычайно сложно", - пояснил представитель Кремля.