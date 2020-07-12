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12.07.2020 21:45
Рубрика: Власть

В Минобороны вылечились от коронавируса 7 384 человека

Текст: Юрий Гаврилов

Минобороны РФ обнародовало свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Число выздоровевших от новой коронавирусной инфекции уже не первую неделю превышает количество инфицированных COVID-19. Эта тенденция сохраняется второй месяц.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По сведениям на 12 июля, за сутки в Вооруженных силах после лечения выздоровели 132 военнослужащих. Общая численность людей, избавившихся от вирусной инфекции, начиная с марта достигла в армии и на флоте 7 384 человек.

Кроме того, 22 236 представителей ВС сняли с медицинского контроля.

Однако 1 218 военнослужащих с положительными результатами тестирования по-прежнему находятся на контроле у врачей. 961 пациент лежит в военных госпиталях. 62 человека изолированы по месту службы. 30 лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 165 изолированы на дому.

В бюллетене отмечается, что в 16 многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинская помощь была оказана 1 875 пациентам, 360 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщает Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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