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12.07.2020 22:22
Рубрика: Спорт

Босиком по песку

В Москве прошел этап первенства страны
Текст: Илья Трисвятский
Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Столичный выпуск № 151(8205)
На песчаных кортах столичного специализированного Центра пляжных видов спорта "Динамо" на "Водном стадионе" в эти выходные прошел этап чемпионата России по бич-волею. Мастера летающего мяча стали третьими после футболистов и регбистов, кто на соревновательном уровне вышел из затяжной паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Второй по счету этап национального первенства зрители могли наблюдать только по телевидению, вход на трибуны в целях безопасности был закрыт. Каналы холдинга "Матч ТВ" выдали беспрецедентный по объему массив прямых трансляций в субботу и воскресенье. А посмотреть было на кого. У мужчин в финал вышли серебряные призеры домашнего чемпионата Европы Илья Лешуков и Константин Семенов (ВК "Подмосковье"), которым в матче за титул противостоял смешанный в клубном отношении тандем. Поскольку Вячеслав Красильников по ряду объективных причин остался дома, то второй наш чемпион мира-2019 Олег Стояновский из новоуренгойского "Факела" временно объединился с Александром Крамаренко, представляющим столичный коллектив под довольно громоздкой аббревиатурой - ФРПВ-ЦОП (Фонд развития пляжного волейбола - Центр олимпийской подготовки).

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Более сыгранная пара одержала победу, однако успех достался обладателям континентального "серебра" очень тяжело, пришлось им против Стояновского и Крамаренко сражаться более часа, и все решилось "на балансе" третьего сета - 21:15, 18:21, 18:16. Отлично проявил себя в ключевые моменты матча опытнейший Семенов, обезоруживший оппонентов своими постоянными результативными действиями на блоке. "Бронза" досталась дуэту Алексей Гусев - Павел Шустров ("Динамо-Водный стадион", Москва).

В турнире девушек произошла вынужденная "пересортица". В предыдущие сезоны массу мировых и европейских чемпионатов в разных возрастных категориях выиграли Мария Воронина и Мария Бочарова (ВК "Обнинск"), но сейчас в интересах сборной последняя встала в пару с только что справившей 16-летие Елизаветой Губиной. В этом сочетании девушки в 2019-м выиграли чемпионат Европы U18 в Австрии. В финале московского этапа Воронина в компании со Светланой Холоминой все же оказались сильнее куда более молодых Бочаровой и Губиной - 21:14, 21:18. На нижней ступени пьедестала почета - привычная напарница Холоминой Надежда Макрогузова и Дарья Рудых (столичное "Динамо").

Следующий этап чемпионата России запланирован на 30 июля - 2 августа в Липецке.

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