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12.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

В начале августа курсом рубля будут управлять пять факторов

Текст: Георгий Панин
Российская валюта входит в наступающую неделю в состоянии неопределенности. Игроки финансового рынка снова начали ориентироваться на ситуацию с коронавирусом, которая весьма противоречива.
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик TeleTrade, проанализировал влияние разных факторов на курс рубля и рассчитал его на начало августа:

- Сейчас оптимизм или пессимизм игроков валютного рынка определяется в основном развитием пандемии, - предупреждает эксперт. - Позитив связан с постепенным преодолением ее остроты, прежде всего, в Европе. Это поддерживало рисковые активы всю нынешнюю неделю, в том числе, акции, нефть и рубль.

Фото: Istock
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Однако, в конце недели все большее влияние на рынок стало оказывать возобновление всплеска заболеваемости. США ставят рекорды по числу новых случаев COVID-19 в южных штатах, вспышки коронавируса отмечаются в Гонконге, Японии, Австралии.

Эти две противоположные коронавирусные тенденции, причудливо переплетаясь, притормозили ралли рисковых активов, среди которых и наш рубль. Они остались в хрупком равновесии. С этим рынок войдет и в новую неделю.

Нефтяные котировки не смогли удержаться на максимумах около 44 долларов за баррель Brent и опустились ниже 43 долларов. В пятницу и ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА) вышел противоречивым для перспективы. МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2020 году на 0,4 миллиона баррелей в сутки - до 92,1 миллиона. Агентство также предупредило о рисках уменьшения этого спроса из-за того, что "пандемия не находится под контролем".

Такие противоречия будут воздействовать на рубль и 13 июля. В понедельник не предполагается значимых событий. Вероятно небольшое колебание курса российской валюты в актуальном диапазоне 70,3-71,4 рубля за доллар и 79-80,7 рубля за евро.

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В течение недели важными для движения рубля могут оказаться данные, воздействующие на другие валюты, сырьевые цены, фондовые индексы. Во вторник 14 июля выйдут показатели по инфляции в США и торговому балансу Китая, а также ежемесячный отчет ОПЕК.

В среду публикуются данные по запасам нефти в США, в четверг - по розничным продажам в США, по ВВП Китая за второй квартал и промышленному производству. В этот же день заседание проведет Европейский ЦБ. Важным фактором для настроений инвесторов будет и то, что в середине июля стартует сезон квартальных отчетов крупных корпораций, активно воздействующих на фондовые рынки.

В целом неделя может стать достаточно волатильной для рубля, поскольку будет включать многие неопределенные по последствиям события и переменчивые настроения рынков. Возможный диапазон движения курсов - 68,9 - 72,5 рубля за доллар и 78,3-81,6 рубля за евро.

В перспективе конца июля-начала августа на рубль все большее негативное воздействие могут оказывать следующие факторы.

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Первый. Заканчивается период выплат дивидендов российскими компаниями, который дает высокий спрос на рубли.

Второй. Иностранные держатели российских акций после получения рублевых дивидендов станут конвертировать их в валюту.

Третий. После снижения ключевой ставки ЦБ постепенно уменьшает доходность и привлекательность вложений в российские облигации со стороны нерезидентов.

Четвертый. ЦБ уменьшает продажи валюты по "бюджетному правилу", по сравнению с предыдущими месяцами.

И, наконец, пятый фактор - повышается спрос на иностранную валюту по мере новых поставок импортных товаров после выхода из режима самоизоляции.

Эти пять обстоятельств способны привести к ослаблению рубля в ближайшие недели. Курс может сдвинуться по направлению к 73-74 за доллар и 82-83 за евро.

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