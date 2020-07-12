В Польше проходит второй тур выборов президента. В семь утра (08.00 по московскому времени) по всей стране открылись более 27 тысяч избирательных участков.

Предварительные итоги станут известны в девять вечера (22:00 по московскому времени), когда закончится голосование. Напомним, что первый тур выборов прошел 28 июня, но он не выявил победителя. Несмотря на то, что в нем участвовали 11 кандидатов, основная борьба развернулась между действующим главой государства Анджеем Дудой и мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Именно они и прошли во второй тур: Дуда с 43,5 процентами голосов и Тшасковски с 30,46 процентами.

Кто из них одержит победу, предсказать невозможно. Интрига будет сохраняться до последнего момента, так как потенциальными победителями ведущие центры исследования общественного мнения в последние две недели, прошедшие после первого тура, называли то действующего президента, то мэра Варшавы. При этом все последние опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1-2 процентов.

Например, центр Kantar, получивший перед первым туром наиболее точные, как выяснилось впоследствии, данные об избирательных предпочтениях поляков, накануне второго тура прогнозировал победу Тшасковского над Дудой: 46,4 и 45,9 процента голосов соответственно. Правда, 7,7 процента опрошенных тогда затруднились ответить, за кого проголосуют. И среди них, вполне возможно, скрываются избиратели Анджея Дуды - специалисты отмечают, что поляки не всегда признаются в том, что поддерживают действующего президента. А результаты опроса центра Pollster указывают на вероятную победу действующего президента с 50,72 процентами голосов против 49,28 процентов у его противника. "Опрос показывает, что Дуда имеет небольшое преимущество, но я бы не списывал со счетов Тшасковского. Оба кандидата сделали ставку не только на мобилизацию своих сторонников, но и на борьбу за голоса не определившихся с выбором", - прокомментировал эти данные для журнала Wprost известный политолог Антони Дудек.

В связи с тем, что в Польше продолжается эпидемия коронавируса, и ежедневно в стране регистрируют сотни новых заболевших, второй тур проводится, как и первый, "по смешанному принципу": те, кто находится на карантине или опасается скоплений людей, могли проголосовать по почте, а все остальные - на избирательных участках. В соответствии с принятыми парламентом новыми поправками в избирательный кодекс, все те, кто решил доверить свой голос Польской Почте, должны были не позже, чем за 12 дней до дня выборов, проинформировать об этом представителей своей избирательной комиссии.

Те же, кто внезапно оказался на обязательном карантине, либо заболел или попал в больницу, могли уведомить избирком о своем участии в дистанционном голосовании за пять дней или за два дня - в зависимости от того, когда избиратель узнал о том, что не будет иметь возможности пойти на избирательный участок. Все они должны были заранее бросить конверты с полученными ранее бюллетенями в почтовые ящики. Эти конверты Почта Польши и те, кто решит передать их самостоятельно или через доверенных лиц, в воскресенье будут свозить на избирательные участки, где идет обычное голосование. Проблемой оказалось поучаствовать в выборах за границей, где в этот раз зарегистрировались 525 тысяч польских избирателей.

В странах, где эпидемиологическая ситуация остается неблагополучной, отдать свой голос можно только по почте или с помощью курьерской службы. Из-за этого, например, в Великобритании, ставшей домом для 183 тысяч польских избирателей, многие не смогли принять участие в первом туре голосования из-за перебоев в работе почтальонов и курьеров, даже при том, что власти продлили прием писем с заполненными бюллетенями с пятницы 26 июня до вечера воскресенья 28 июня. Во втором туре им снова пообещали принимать заполненные бюллетени весь день голосования - до 12 июля 21.00 по польскому времени. И, возможно, именно они решат исход выборов президента Польши, ведь с такой минимальной разницей поддержки кандидатов значение в прямом смысле имеет каждый голос.