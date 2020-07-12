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12.07.2020 20:56
Рубрика: В мире

Между джемом и пудингом

В Польше прошел второй тур выборов президента
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
В Польше прошел второй тур выборов президента. Поляки выбирали между "джемом" и "пудингом". Выборы главы государства должны были пройти 10 мая, но из-за эпидемии коронавируса были перенесены на 28 июня. После подведения итогов стало понятно, что ни один из кандидатов не в состоянии набрать больше половины голосов, и двое из них - действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский - вышли во второй тур.
Опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1—2 процентов. Фото: EPA Опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1—2 процентов. Фото: EPA
Опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1—2 процентов. Фото: EPA

За время предвыборной кампании, которая длится с февраля, страсти накалились до предела. Неудивительно, что люди не могут дождаться официального объявления результатов экзит-полов, и им на помощь приходит традиционный польский "базар". Дело в том, что опросы на выходе из избирательных участков в Польше обычно проводят сразу несколько центров исследования общественного мнения. И хотя общие данные публикуются в 21.00, то есть сразу после окончания голосования, в течение дня итоги, как правило, подводятся несколько раз, в том числе в 17.00 и 19.00. Эти цифры не являются точным результатом выборов, но они указывают на тенденцию, а в случае большого отрыва одного из кандидатов обозначают лидера. Благодаря сотрудникам центров, проводящих опросы, и журналистам эти данные вытекают в Сеть. Но в Польше публикация таких материалов до закрытия избирательных участков противозаконна и карается штрафом от 500 тысяч до миллиона злотых. Поэтому пять лет назад, в день президентских выборов 10 мая, в социальных сетях появились данные о "ценах на базаре". Пользователи польского сегмента интернета передавали друг другу список продуктов, каждый из которых соответствовал какому-либо кандидату, и "цену", которая набежала к определенному времени. Поскольку доказать, что "дичь" - это заядлый охотник Бронислав Коморовский, а "пудинг" - его главный конкурент Анджей Дуда, оказалось невозможно, с тех пор в дни парламентских и президентских выборов поляки то и дело заглядывают в соцсети: нет ли вестей с "базара"?

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В этот раз польских избирателей интересовали цены на тот же "пудинг", а также на "джем", за которым скрывается Тшасковский. Интрига будет сохраняться до объявления официальных итогов выборов, так как последние опросы показывали, что разница в поддержке двух кандидатов колеблется в пределах 1-2 процентов. Что же касается базара, к моменту подписания номера "пудинг" был чуть-чуть дороже "джема". Но все еще может измениться.

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