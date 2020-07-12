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12.07.2020 14:40
Рубрика: В мире

В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов

Текст: Юрий Когалов

Испанские курорты пытаются привлечь к себе внимание туристов, но в пригороде Барселоны решили, наоборот, отбить у них охоту селиться там. Власти местечка Сант-Кугат-дель-Вальес установили расстояние минимум в 300 метров между квартирами, которые можно сдавать в аренду туристам, пишет El Mundo.

Дело в том, что городок находится всего в 16 километрах от Барселоны, и приезжие часто используют его в качестве "еще одного квартала" каталонской столицы. И местным властям не нравится такая ситуация.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В Испании в целом и в Каталонии в частности в небольших населенных пунктах течет размеренная жизнь, а приезжие вносят в нее хаос. Хотя сдача туристам квартир на несколько недель или месяцев приносит в местный бюджет хорошие деньги в качестве налогов, делать это можно, только имея специальное разрешение.

В том же Сант-Кугат-дель-Вальес их выдачу временно приостановили еще в прошлом году, а без этой бумаги данная деятельность незаконна. Естественно, владельцы таких квартир не платят и налоги. При установлении ограничений выявить их станет проще.

Другая проблема заключается в том, что популярность того или иного городка среди туристов приводит к росту стоимости аренды жилья в целом. И сами испанцы не могут себе позволить там поселиться, а ведь на съемных квартирах живет большинство молодых пар.

В Сант-Кугат-дель-Вальес средняя арендная плата выросла до 1180 евро в месяц, а ведь в Барселоне можно арендовать квартиру в среднем за 850 евро. Как отмечают в мэрии городка, хотя Сант-Кугат-дель-Вальес и считается одним из самых богатых муниципалитетов, сегодня дети местных жителей не могут себе позволить квартиру в городе.

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