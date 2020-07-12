В соцсетях подвергли жесткой критике высказывания Помпео

Он также отметил, что весь мир напряженно следит за работой американских ученых, рассчитывая, что специалисты из США смогут найти методы лечения кронавирусной инфекции и оказать развивающимся странам помощь в противоэпидемической работе. Далее Майк Помпео начал обвинять ВОЗ в ее ошибках в противоэпидемической работе, затем он, по традиции, стал критиковать Китай.

По сообщению Американской радиовещательной компании (ABC), высказывания Майка Помпео сами себе противоречат. Три месяца назад он сказал американцам, что ВОЗ помогает народам всего мира, не исключая американцев. Нынешний выход США из ВОЗ станет препятствием для глобальной противоэпидемической работы. А высказывания Майка Помпео подверглись жесткой критике интернет-аудитории, некоторые назвали госсекретаря "позором Америки".