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12.07.2020 10:42

В соцсетях подвергли жесткой критике высказывания Помпео

В последние дни в соцсетях на госсекретаря США Майка Помпео обрушилась волна резкой критики за слова на пресс-конференции 8 июля. Тогда он сказал, что "США по-прежнему остаются мировым лидером в противостоянии эпидемии", передает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Фото: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Он также отметил, что весь мир напряженно следит за работой американских ученых, рассчитывая, что специалисты из США смогут найти методы лечения кронавирусной инфекции и оказать развивающимся странам помощь в противоэпидемической работе. Далее Майк Помпео начал обвинять ВОЗ в ее ошибках в противоэпидемической работе, затем он, по традиции, стал критиковать Китай.

По сообщению Американской радиовещательной компании (ABC), высказывания Майка Помпео сами себе противоречат. Три месяца назад он сказал американцам, что ВОЗ помогает народам всего мира, не исключая американцев. Нынешний выход США из ВОЗ станет препятствием для глобальной противоэпидемической работы. А высказывания Майка Помпео подверглись жесткой критике интернет-аудитории, некоторые назвали госсекретаря "позором Америки".

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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