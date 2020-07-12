В Союзе садоводов рассказали, могут ли изъять заброшенную дачу

Многие горожане возвращаются на когда-то заброшенные участки. Но можно ли после нескольких десятилетий "забвения" вновь начать ими пользоваться?

Можно, рассказал в интервью "Российской газете" председатель Союза садоводов России, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Олег Валенчук.

"Надо просто приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству. Это, я вам скажу, так затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше жил без нее. Такие "новые" садоводы, как правило, погашают долги по взносам, активнее участвуют в жизнедеятельности СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим членам товарищества более комфортное проживание", - объясняет депутат.

При этом по закону брошенные земли изъять могут. Но на практике это происходит редко.

"Если участок не обрабатывается в течение трех лет, то это считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физлиц в 50 тыс. руб., или 1,5% кадастровой стоимости объекта, если она установлена.

Прежде чем заброшенный участок попытаются изъять, нарушителя обязательно не раз уведомят о том, что его участок не используется по целевому назначению. Обратиться к владельцам может председатель товарищества, инспектор земельного контроля, муниципалитет, они же могут подать исковое заявление в суд об изъятии. Муниципалитеты неохотно идут на это, потому что им приходится выступать третьим лицом в суде, а судебный процесс длится от полутора до трех лет. Поэтому брошенные участки чаще всего так и остаются брошенными.

Садоводческое товарищество не имеет права ни продавать распределенные участки, ни сдавать их в аренду, даже если хозяин участка много лет не появлялся в товариществе", - уточняет Олег Валенчук.

По его словам, сегодня в садоводческих товариществах 10-15% брошенной земли, в некоторых СНТ - до половины участков заброшены.

Интервью с Олегом Валенчуком читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".