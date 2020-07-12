В Союзе садоводов рассказали, могут ли изъять заброшенную дачу

Новости

В Севастополе состоится концерт участников форума "Таврида" 16:27
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса 16:12
Под Тверью легкомоторный самолет жестко сел в болото 15:51
Похороны мэра Сеула пройдут в узком кругу из-за коронавируса 15:46
В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом 15:41
Топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 000 рублей 15:40
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США 15:26
Турция: Все иконы Святой Софии будут сохранены 15:21
В США аннулировали пожизненный приговор насильнику-индейцу 15:20
Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера 15:13
Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
В Кремле прокомментировали возможный выход Киева из минских соглашений 14:33
В Италии режим ЧС могут продлить до 31 декабря 14:25
Путин: Антироссийская риторика США осложняет международные отношения 14:24
Ученый из Гонконга сообщил о росте заразности коронавируса 14:10
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике 14:05
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма 14:02
До 2030 года Почта России планирует стать мультифункциональной компанией 14:01
Лукашенко приветствовал фестиваль, который проходит на его малой родине 14:00
Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса 13:45
В Прохоровке открыт музей "Битва за оружие Великой Победы" 13:34
В Орловской области в ДТП с участием такси погибли два человека 13:28
Фото: сын Дэвида Бекхэма женился на актрисе из "Трансформеров" 13:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 15:24
Рубрика: Власть

В Союзе садоводов рассказали, могут ли изъять заброшенную дачу

Текст: Ольга Игнатова
Многие горожане возвращаются на когда-то заброшенные участки. Но можно ли после нескольких десятилетий "забвения" вновь начать ими пользоваться?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Можно, рассказал в интервью "Российской газете" председатель Союза садоводов России, член Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Олег Валенчук.

"Надо просто приехать на свой участок и начать работу по его благоустройству. Это, я вам скажу, так затягивает, что вскоре, несмотря на тяжелый труд, человек уже не мыслит себя отдельно от дачи и удивляется, как раньше жил без нее. Такие "новые" садоводы, как правило, погашают долги по взносам, активнее участвуют в жизнедеятельности СНТ, тем самым обеспечивая себе и другим членам товарищества более комфортное проживание", - объясняет депутат.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Оформлять в собственность участки земли можно будет удаленно

При этом по закону брошенные земли изъять могут. Но на практике это происходит редко.

"Если участок не обрабатывается в течение трех лет, то это считается нецелевым использованием земли и подразумевает штрафы для физлиц в 50 тыс. руб., или 1,5% кадастровой стоимости объекта, если она установлена.

Прежде чем заброшенный участок попытаются изъять, нарушителя обязательно не раз уведомят о том, что его участок не используется по целевому назначению. Обратиться к владельцам может председатель товарищества, инспектор земельного контроля, муниципалитет, они же могут подать исковое заявление в суд об изъятии. Муниципалитеты неохотно идут на это, потому что им приходится выступать третьим лицом в суде, а судебный процесс длится от полутора до трех лет. Поэтому брошенные участки чаще всего так и остаются брошенными.

Садоводческое товарищество не имеет права ни продавать распределенные участки, ни сдавать их в аренду, даже если хозяин участка много лет не появлялся в товариществе", - уточняет Олег Валенчук.

По его словам, сегодня в садоводческих товариществах 10-15% брошенной земли, в некоторых СНТ - до половины участков заброшены.

Интервью с Олегом Валенчуком читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

Власть Право Земельное право Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
Собянин: Москва прошла все пики COVID-19
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Генпрокуратура назвала причину гибели туристов на перевале Дятлова
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации