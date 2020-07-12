В США аннулировали пожизненный приговор насильнику-индейцу

Пожилой индеец по имени Джимси Макгирт, которого в 1997 году приговорили к пожизненному заключению за изнасилование четырехлетней девочки, добился от властей США фактической отмены своего приговора. Сделал он это, как это нынче модно в Штатах, воззвав к исторической справедливости.

Дело в том, что еще в XIX веке американские власти переселили некоторые индейские племена с востока страны на запад, в том числе на территорию штата Оклахома, где пообещали создать для них резервацию. По закону, любые преступления индейцев, совершенные в резервации, находятся в юрисдикции федеральных судов. А приговор Макгирту выносил суд штата, и потому, как заявил насильник, этот вердикт юридической силы не имеет. Да и американские власти свое обещание, данное индейцам, получается, не сдержали, раз его судили не по правилам. Преступник подал соответствующий иск в Верховный суд США и тот… его удовлетворил.

Отныне почти половина территории штата Оклахома признается владением коренных народов Соединенных Штатов вместе со всеми своими 1,8 миллиона жителей, из которых индейцев, кстати, всего 15 процентов. Вершить правосудие здесь будут теперь только федеральные власти, а все ранее осужденные выходцы из племен подобно Макгирту смогут подать прошение о пересмотре своих приговоров, если те были вынесены судами штата.

Многие американские СМИ встретили подобное решение Верховного суда рукоплесканиями, заявив, что историческая справедливость по отношению к коренным народам США, которых правительство так долго ущемляло, наконец восстанавливается. Однако специалисты видят в этом настоящую катастрофу. "Будут люди, которые выйдут из тюрьмы. Будут люди, которых освободят, и будут случаи, которые никогда не будут преследовать по закону… Скопилось много проблем, свидетелей (по многим делам - прим. "РГ") уже нет, и теперь придется снова открывать уголовные дела", - заявил прокурор Дэвид Слейн. "Способность государства преследовать серьезные преступления в судебном порядке будет подорвана, и все прошлые приговоры, вынесенные в последние десятилетия, потеряют всякую силу", - посетовал и главный судья Верховного суда США Джон Робертс.