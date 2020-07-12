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12.07.2020 12:04
Рубрика: В мире

В США определили причину одной из крупнейших вспышек COVID-19 в стране

Текст: Юрий Когалов

США занимает первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом, количество инфицированных превысило 3,2 миллиона человек, накануне был поставлен очередной антирекорд - свыше 65 тысяч заболевших за одни сутки. Один из крупнейших очагов заболевания находится в тюрьме Сан-Квентин, штат Калифорния, где отбывают наказание одни из самых опасных преступников. Там зарегистрировано порядка 1,5 тысячи случаев инфицирования COVID-19. И вот теперь выясняется, что причиной этого стал перевод заключенных, осуществленный полтора месяца назад.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Как пишет San Francisco Chronicle, в конце мая в старейшую тюрьму Калифорнии Сан-Квентин перевели 121 заключенного из исправительного учреждения в городе Чино. Речь идет о лицах старше 65 лет или страдающих различными заболеваниями.

Тюремные власти хотели убрать их подальше от инфицированных коронавирусом, на тот момент COVID-19 уже свирепствовал в Чино (там было зарегистрировано свыше 900 случаев заражения и 17 смертей). Однако никто не позаботился том, чтобы эти заключенные прошли двухнедельный карантин. В итоге уже после прибытия в Сан-Квентин, где до того не было ни одного случая инфицирования, у многих из переведенных проявились симптомы коронавируса.

И сейчас тюрьма является одним из крупнейших очагов заболевания в стране. Как отмечают эпидемиологи, распространению инфекции способствует ряд факторов: плохая вентиляция, размер и расположение камер, грязь. Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса, необходимо в два раза сократить число заключенных (сейчас в тюрьме отбывают наказание 3547 человек, 721 из них приговорен к смертной казни). COVID-19 распространяется еще и потому, что охрана периодически проводит обыски в камерах, а это значит, что сотрудники тюрьмы регулярно подвергают себя и других опасности заражения.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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По данным Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, несколько десятков заключенных из Сан-Квентина отправили на лечение в ближайшие больницы, а в самой тюрьме установлены палатки для оказания помощи больным и их изоляции на те самые 14 дней.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал принятое в мае решение.

"Заключенных никогда не следовало переводить", - заявил он. И теперь, чтобы снизить риски распространения коронавируса, губернатор принял решение досрочно освободить до 8 тысяч заключенных из всех 35 тюрем штата.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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