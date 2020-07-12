Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса

В связи с тем, что в ряде стран отмечается всплеск заболеваемости коронавирусом, Венгрия вводит ограничения на въезд. Об этом заявил агентству Reuters Гергей Гуляш, глава администрации премьер-министра Венгрии.

В мае Будапешт снял большую часть ограничений, а также открыл границы для стран ЕС и соседних государств, не входящих в Евросоюз. Однако из-за опасений новой вспышки вводятся правила, согласно которым граждане Венгрии, приехавшие из стран с повышенным риском COVID-19 (разделенных на "желтые" и "красные" зоны) должны пройти медосмотр и провести 14 дней в карантине.

Что касается иностранцев, то граждане стран "желтой" зоны должны будут следовать такому же порядку, а гражданам государств "красной" зоны въезд в Венгрию временно запрещен.

В число стран "желтой" зоны входят Россия, Сербия, Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания. В "красную" зону попали в том числе Албания, Черногория, Украина. При этом список не окончательный и будет еще пересматриваться.

В Венгрии зафиксировано с начала пандемии более 4,2 тысяч случаев заболевания коронавирусом, 595 человек скончались.