Новости

"Мисс мира", актриса Айшвария Рай заразилась коронавирусом 19:25
Ученые: Уровень дохода все-таки влияет на счастье людей 19:17
Горожане вступились за новгородца, обвиненного в реставрации фонтана 19:08
Квят отказался становиться на колено на Гран-при Штирии 18:48
В Тульской области сошли с рельсов 22 грузовых вагона 18:09
В Петербурге сотрудник полиции поймал выпавшую из окна пенсионерку 17:56
В Йемене от бомб коалиции погибли минимум десять мирных жителей 17:47
В Ялте отменили концерт участников первой антишколы форума "Таврида" 17:26
В Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса 17:23
Три человека пострадали при взрыве газа в КБР 17:22
ОПЕК+ может смягчить условия сделки по сокращению добычи нефти 17:08
Трамп сообщил о ходе строительства стены на границе с Мексикой 17:02
В Севастополе состоится концерт участников форума "Таврида" 16:27
Венгрия вводит ограничения на въезд из-за коронавируса 16:12
Под Тверью легкомоторный самолет жестко сел в болото 15:51
Похороны мэра Сеула пройдут в узком кругу из-за коронавируса 15:46
В центре Петербурга Mercedes протаранил остановку с пешеходом 15:41
Топ-5 надежных полноприводных кроссоверов до 500 000 рублей 15:40
У российских баз в Сирии пролетел самолет-разведчик США 15:26
Турция: Все иконы Святой Софии будут сохранены 15:21
В США аннулировали пожизненный приговор насильнику-индейцу 15:20
Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера 15:13
Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды 14:54
Песков: Россия смогла моментально мобилизовать экономику для борьбы с COVID-19 14:47
В пригороде Барселоны решили избавиться от туристов 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 18:58
Рубрика: Власть

Наш стиль

Владимир Путин рассказал о принципах внешней политики, выборах в США и своем отношении к критике
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Россия будет твердо, но корректно отстаивать свои интересы на международной арене, заявил президент Владимир Путин. Он уверен, что внешние попытки сдерживания не окажут кардинального влияния на экономику страны.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Для президента, считает Владимир Путин, не менее важна работа с каждым конкретным человеком. Фото: Россия 1
Для президента, считает Владимир Путин, не менее важна работа с каждым конкретным человеком. Фото: Россия 1

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", глава государства охарактеризовал стиль российской внешней политики. "У нас есть в народе очень хорошее выражение - мягко стелет, но жестко спать кладет, вот это, мне кажется, вполне наш стиль", - сказал президент.

Путин рассказал о выборе кандидатов на пост премьера

Он уверен, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться . "Это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты", - считает российский лидер.

Различного варианта ограничения, "будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций", будут продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. "Это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", - заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что "каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития", никому нельзя навязывать единообразных, выгодных тем или иным игрокам стереотипов развития.

Глава государства уверен, что даже в самых острых ситуациях следует вести себя корректно по отношению к партнерам. "Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - сказал он.

Песков: Путин всегда будет вставать на защиту исторической правды

В ходе интервью Владимир Путин ответил на вопросы о стартовавшей в США президентской кампании и новом всплеске антироссийской риторики. "Это не от нас зависит, это зависит от их внутриполитической ситуации", - считает президент. "И то, что это там происходит - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе, - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений", - добавил он. Такое положение вещей "конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", полагает глава государства.

Говоря об Украине, Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений между Москвой и Киевом "с Крымом в принципе не связано". Он напомнил, что на рубеже 2013 и 2014 годов в соседней стране сначала произошел государственный переворот и захват власти. "И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", - пояснил Владимир Путин. Он уверен, что "эта пена рано или поздно схлынет".

Автор программы Павел Зарубин спросил главу государства и о стиле его работы внутри страны. Конкретно - о личном участии в решении проблем людей, оказавшихся в сложной ситуации, например, из-за стихийных бедствий. Журналист вспомнил, как Путин лично выезжал в подтопленный Тулун, чтобы на месте принять необходимые решения.

"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства, ну значит, нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства", - сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости
Путин призвал создавать стимулы к изменениям в социальной среде

"Президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям. Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - считает он.

Глава государства также заявил, что не боится острой критики, более того, считает "своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается вообще кроме критики". "Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал российский лидер.

Но это не означает, что президент будет "реализовывать то, что услышал". "Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - считает Владимир Путин.

Власть Работа власти Внешняя политика Власть Позиция

Главное сегодня

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Путин считает своей обязанностью прислушиваться к конструктивной критике
Собянин: Москва прошла все пики COVID-19
Путин: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавируса
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации