Россия будет твердо, но корректно отстаивать свои интересы на международной арене, заявил президент Владимир Путин. Он уверен, что внешние попытки сдерживания не окажут кардинального влияния на экономику страны.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин", которая вышла в воскресенье на телеканале "Россия 1", глава государства охарактеризовал стиль российской внешней политики. "У нас есть в народе очень хорошее выражение - мягко стелет, но жестко спать кладет, вот это, мне кажется, вполне наш стиль", - сказал президент.

Он уверен, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться . "Это связано с нежеланием некоторых стран мириться с тем, что появляются или уже появились эффективные глобальные конкуренты", - считает российский лидер.

Различного варианта ограничения, "будь то тарифные ограничения, финансовые ограничения, технологические ограничения или просто тупое введение санкций", будут продолжаться с целью сдерживания развития потенциальных конкурентов для тех стран, которые считают себя мировыми лидерами и хотят в таком качестве сохраниться. "Это будет отражаться и на нас, но, уверен, не кардинальным образом. Почему? Потому что у нас огромный потенциал внутреннего роста. И я надеюсь, что мы эту задачу решим", - заявил Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что "каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути развития", никому нельзя навязывать единообразных, выгодных тем или иным игрокам стереотипов развития.

Глава государства уверен, что даже в самых острых ситуациях следует вести себя корректно по отношению к партнерам. "Я не считаю, что, защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, они бегают и ей размахивают да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями", - сказал он.

В ходе интервью Владимир Путин ответил на вопросы о стартовавшей в США президентской кампании и новом всплеске антироссийской риторики. "Это не от нас зависит, это зависит от их внутриполитической ситуации", - считает президент. "И то, что это там происходит - в крупнейшей экономике мира, в крупнейшей ядерной, военной державе, - это, конечно, прискорбно, потому что это отражается на всей системе международных отношений", - добавил он. Такое положение вещей "конечно, негативно отражается на российско-американских отношениях", полагает глава государства.

Говоря об Украине, Владимир Путин заявил, что ухудшение отношений между Москвой и Киевом "с Крымом в принципе не связано". Он напомнил, что на рубеже 2013 и 2014 годов в соседней стране сначала произошел государственный переворот и захват власти. "И с этого момента наши взгляды и пути с руководством Украины стали диаметрально противоположными, и мы с ними разошлись. Но только после этого Крым вернулся в состав России, а не наоборот", - пояснил Владимир Путин. Он уверен, что "эта пена рано или поздно схлынет".

Автор программы Павел Зарубин спросил главу государства и о стиле его работы внутри страны. Конкретно - о личном участии в решении проблем людей, оказавшихся в сложной ситуации, например, из-за стихийных бедствий. Журналист вспомнил, как Путин лично выезжал в подтопленный Тулун, чтобы на месте принять необходимые решения.

"Если люди попадают в такие сложные жизненные ситуации, нуждаются, совершенно очевидно, в поддержке государства, ну значит, нужно делать это, тем более что люди надеются на помощь, как на последнюю инстанцию, если уж удается встретиться с главой государства", - сказал Владимир Путин.

"Президент должен уметь работать с большими данными, с большими цифрами, должен уметь принимать кардинальные решения в жизни государства по различным направлениям. Но не менее важна работа с каждым конкретным человеком", - считает он.

Глава государства также заявил, что не боится острой критики, более того, считает "своей обязанностью прислушиваться к тому, что декларируется, или к тому, что предлагается, если что-то предлагается вообще кроме критики". "Потому что если это критика ради критики, то это просто неинтересно, а если есть еще и предложения конструктивные, то, конечно, с удовольствием к этому прислушиваюсь", - сказал российский лидер.

Но это не означает, что президент будет "реализовывать то, что услышал". "Но знать всю палитру мнений, оценок и предложений - это полезно", - считает Владимир Путин.