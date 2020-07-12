ВМС США приняли первую чернокожую женщину в качестве пилота истребителя

ВМС США приняли на работу в качестве пилота группы тактических истребителей первую чернокожую женщину Мэдлин Свегл.

"Мы делаем историю!", - говорится на страничке в Twitter ВМС США.

Свегл родом из Бёрка, штат Вирджиния, она окончила Военно-морскую академию США в 2017 году, а затем была направлена в эскадрилью 21 в Кингсвилле, штат Техас.

Начальник школы военно-морской авиационной подготовки поздравил Свегл возгласом "Браво зулу", военно-морским термином, означающим "молодец". Назначение Свегл не оставили без внимания военные и политики.

"Очень горжусь лейтенантом Свегл", - написала в Twitter контр-адмирал Паула Данн, заместитель начальника управления информации военно-морского флота.

"Поздравляю, лейтенант Свегл! Вы делаете ВМС США и нашу страну сильнее", - отметила сенатор Элизабет Уоррен.

Назначение Свегл, отмечает ABC News, произошло во многом благодаря тому, что протесты движения Black Lives Matter, которые продолжаются по всей стране, привлекли внимание общественности к проблеме расовой несправедливости и ущемления прав чернокожих, заставив многие институты власти, в том числе и Пентагон, пересмотреть свои кадровые принципы.