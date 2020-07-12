Волкановски победил Холлоуэя на турнире UFC 251

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски раздельным решением судей победил в матче-реванше Макса Холлоуэя.

Этот бой значился вторым по важности на турнире, который проходит на бойцовском острове в Абу-Даби. Действующий чемпион в полулегком весе Волкановски дрался с бывшим обладателем пояса Холлоуэем. В декабре прошлого года американец потерял свой титул, уступив австралийцу единогласным решением судей.

Холлоуэй явно намеревался вернуть себе титул. Он начал поединок куда лучше своего оппонента. Американец в концовке первого раунда сумел провести удар в голову, в результате чего его соперник оказался в нокдауне. Но развить успех ему не удалось.

И во втором раунде преимущество было на стороне Холлоуэя. Он явно превосходил Волкановски во всем, грамотно ловя его на контратаках. После двух раундов преимущество американца стало ощутимым.

Это понял и Волкановски, который с третьего раунда стал более активным. Он наконец-то стал чаще попадать, а все решил пятый раунд, концовка которого осталась за австралийцем. Волкановски в итоге и выиграл раздельным решением судей - 47-48, 48-47, 48-47.