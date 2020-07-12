За сутки в России подтверждено 6615 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3615 человек.

Распределение по субъектам такое: Москва 679 Санкт-Петербург 293 Свердловская область 286 Ханты-Мансийский АО 267 Алтайский край 232 Нижегородская область 222 Ямало-Ненецкий АО 212 Иркутская область 209 Московская область 197 Мурманская область 183 Красноярский край 131 12. Воронежская область 121 Новосибирская область 121 Челябинская область 119 Архангельская область 115 Ставропольский край 110 Ульяновская область 107 Оренбургская область 100 Ростовская область 98 Волгоградская область 96 Хабаровский край 94 Омская область 93 Саратовская область 92 Тюменская область 83 Самарская область 78 Республика Коми 70 Сахалинская область 69 Краснодарский край 67 Ивановская область 65 Курганская область 65 Тульская область 61 Пермский край 61 Томская область 59 Чувашская Республика 55 Приморский край 54 Кировская область 52 Кемеровская область 52 Калужская область 49 Ленинградская область 48 Орловская область 46 Республика Дагестан 46 Республика Башкортостан 46 Удмуртская Республика 46 Брянская область 45 Республика Хакасия 44 Белгородская область 43 Владимирская область 43 Забайкальский край 43 Кабардино-Балкарская Республика 42 Республика Калмыкия 42 Республика Саха (Якутия) 42 Смоленская область 41 Тамбовская область 40 Амурская область 40 Республика Карелия 39 Новгородская область 39 Республика Тыва 39 Ярославская область 37 Астраханская область 37 Республика Мордовия 37 Республика Бурятия 37 Камчатский край 37 Рязанская область 35 Курская область 34 Пензенская область 34 Республика Татарстан 33 Липецкая область 32 Вологодская область 32 Тверская область 31 Республика Марий Эл 28 Карачаево-Черкесская Республика 27 Ненецкий автономный округ 25 Магаданская область 24 Республика Крым 24 Республика Ингушетия 22 Костромская область 19 Республика Адыгея 18 Республика Алтай 17 Псковская область 16 Республика Северная Осетия 16 Чеченская Республика 11 Калининградская область 10 Еврейская АО 7 г. Севастополь 4 Всего в России зарегистрировано 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0% г. Москва, Московская область 0,3% Республика Северная Осетия, Калининградская область 0,4% Псковская область, Республика Дагестан 0,5% Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика 0,6% За сутки подтверждено 130 летальных случаев: Владимирская область 2 Ивановская область 1 Курская область 1 Московская область 6 Смоленская область 1 Тверская область 1 Тульская область 3 Москва 27 Республика Коми 1 Архангельская область 8 Мурманская область 1 Новгородская область 6 Псковская область 2 Санкт-Петербург 20 Краснодарский край 2 Волгоградская область 1 Ростовская область 2 Республика Дагестан 3 Карачаево-Черкесская Республика 2 Чеченская Республика 1 Ставропольский край 3 Республика Мордовия 1 Пермский край 1 Кировская область 1 Нижегородская область 5 Пензенская область 2 Самарская область 1 Ульяновская область 1 Свердловская область 1 Ханты-Мансийский АО 2 Алтайский край 1 Красноярский край 7 Кемеровская область 1 Новосибирская область 5 Забайкальский край 1 Приморский край 1 Хабаровский край 5 За весь период пандемии по России умерло 11 335 человек. За прошедшие сутки выписано 3615 выздоровевших человек: Белгородская область 28 Брянская область 89 Владимирская область 33 Воронежская область 54 Ивановская область 2 Калужская область 11 Курская область 21 Московская область 322 Орловская область 10 Рязанская область 12 Смоленская область 57 Тамбовская область 17 Тульская область 39 Ярославская область 20 Москва 465 Республика Карелия 61 Республика Коми 24 Архангельская область 239 Вологодская область 7 Ленинградская область 10 Мурманская область 23 Новгородская область 49 Псковская область 40 Санкт-Петербург 162 Республика Адыгея 33 Республика Калмыкия 8 Краснодарский край 16 Астраханская область 30 Волгоградская область 6 Ростовская область 119 Севастополь 1 Республика Дагестан 91 Кабардино-Балкарская Республика 68 Карачаево-Черкесская Республика 6 Республика Северная Осетия - Алания 18 Ставропольский край 12 Республика Башкортостан 32 Республика Марий Эл 1 Республика Мордовия 33 Республика Татарстан 4 Удмуртская Республика 2 Республика Чувашия 25 Пермский край 14 Кировская область 47 Нижегородская область 97 Оренбургская область 21 Пензенская область 3 Самарская область 34 Саратовская область 11 Ульяновская область 2 Курганская область 8 Свердловская область 68 Тюменская область 46 Ханты-Мансийский АО 190 Ямало-Ненецкий автономный округ 60 Челябинская область 61 Республика Алтай 33 Республика Тыва 6 Республика Хакасия 1 Алтайский край 34 Красноярский край 167 Иркутская область 88 Кемеровская область 25 Новосибирская область 81 Омская область 23 Томская область 32 Республика Бурятия 40 Республика Саха (Якутия) 46 Забайкальский край 4 Камчатский край 1 Приморский край 29 Амурская область 8 Магаданская область 11 Хабаровский край 21 Сахалинская область 3 За весь период пандемии выписано из стационаров России - 501 061 выздоровевших.