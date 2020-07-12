За сутки в России подтверждено 6615 случаев COVID-19

За последние сутки в России выявлено 6615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3615 человек.
Распределение по субъектам такое:
- Москва 679
- Санкт-Петербург 293
- Свердловская область 286
- Ханты-Мансийский АО 267
- Алтайский край 232
- Нижегородская область 222
- Ямало-Ненецкий АО 212
- Иркутская область 209
- Московская область 197
- Мурманская область 183
- Красноярский край 131
- 12. Воронежская область 121
- Новосибирская область 121
- Челябинская область 119
- Архангельская область 115
- Ставропольский край 110
- Ульяновская область 107
- Оренбургская область 100
- Ростовская область 98
- Волгоградская область 96
- Хабаровский край 94
- Омская область 93
- Саратовская область 92
- Тюменская область 83
- Самарская область 78
- Республика Коми 70
- Сахалинская область 69
- Краснодарский край 67
- Ивановская область 65
- Курганская область 65
- Тульская область 61
- Пермский край 61
- Томская область 59
- Чувашская Республика 55
- Приморский край 54
- Кировская область 52
- Кемеровская область 52
- Калужская область 49
- Ленинградская область 48
- Орловская область 46
- Республика Дагестан 46
- Республика Башкортостан 46
- Удмуртская Республика 46
- Брянская область 45
- Республика Хакасия 44
- Белгородская область 43
- Владимирская область 43
- Забайкальский край 43
- Кабардино-Балкарская Республика 42
- Республика Калмыкия 42
- Республика Саха (Якутия) 42
- Смоленская область 41
- Тамбовская область 40
- Амурская область 40
- Республика Карелия 39
- Новгородская область 39
- Республика Тыва 39
- Ярославская область 37
- Астраханская область 37
- Республика Мордовия 37
- Республика Бурятия 37
- Камчатский край 37
- Рязанская область 35
- Курская область 34
- Пензенская область 34
- Республика Татарстан 33
- Липецкая область 32
- Вологодская область 32
- Тверская область 31
- Республика Марий Эл 28
- Карачаево-Черкесская Республика 27
- Ненецкий автономный округ 25
- Магаданская область 24
- Республика Крым 24
- Республика Ингушетия 22
- Костромская область 19
- Республика Адыгея 18
- Республика Алтай 17
- Псковская область 16
- Республика Северная Осетия 16
- Чеченская Республика 11
- Калининградская область 10
- Еврейская АО 7
- г. Севастополь 4
Всего в России зарегистрировано 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ 0%
- г. Москва, Московская область 0,3%
- Республика Северная Осетия, Калининградская область 0,4%
- Псковская область, Республика Дагестан 0,5%
- Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика 0,6%
За сутки подтверждено 130 летальных случаев:
- Владимирская область 2
- Ивановская область 1
- Курская область 1
- Московская область 6
- Смоленская область 1
- Тверская область 1
- Тульская область 3
- Москва 27
- Республика Коми 1
- Архангельская область 8
- Мурманская область 1
- Новгородская область 6
- Псковская область 2
- Санкт-Петербург 20
- Краснодарский край 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 3
- Карачаево-Черкесская Республика 2
- Чеченская Республика 1
- Ставропольский край 3
- Республика Мордовия 1
- Пермский край 1
- Кировская область 1
- Нижегородская область 5
- Пензенская область 2
- Самарская область 1
- Ульяновская область 1
- Свердловская область 1
- Ханты-Мансийский АО 2
- Алтайский край 1
- Красноярский край 7
- Кемеровская область 1
- Новосибирская область 5
- Забайкальский край 1
- Приморский край 1
- Хабаровский край 5
За весь период пандемии по России умерло 11 335 человек.
За прошедшие сутки выписано 3615 выздоровевших человек:
- Белгородская область 28
- Брянская область 89
- Владимирская область 33
- Воронежская область 54
- Ивановская область 2
- Калужская область 11
- Курская область 21
- Московская область 322
- Орловская область 10
- Рязанская область 12
- Смоленская область 57
- Тамбовская область 17
- Тульская область 39
- Ярославская область 20
- Москва 465
- Республика Карелия 61
- Республика Коми 24
- Архангельская область 239
- Вологодская область 7
- Ленинградская область 10
- Мурманская область 23
- Новгородская область 49
- Псковская область 40
- Санкт-Петербург 162
- Республика Адыгея 33
- Республика Калмыкия 8
- Краснодарский край 16
- Астраханская область 30
- Волгоградская область 6
- Ростовская область 119
- Севастополь 1
- Республика Дагестан 91
- Кабардино-Балкарская Республика 68
- Карачаево-Черкесская Республика 6
- Республика Северная Осетия - Алания 18
- Ставропольский край 12
- Республика Башкортостан 32
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 33
- Республика Татарстан 4
- Удмуртская Республика 2
- Республика Чувашия 25
- Пермский край 14
- Кировская область 47
- Нижегородская область 97
- Оренбургская область 21
- Пензенская область 3
- Самарская область 34
- Саратовская область 11
- Ульяновская область 2
- Курганская область 8
- Свердловская область 68
- Тюменская область 46
- Ханты-Мансийский АО 190
- Ямало-Ненецкий автономный округ 60
- Челябинская область 61
- Республика Алтай 33
- Республика Тыва 6
- Республика Хакасия 1
- Алтайский край 34
- Красноярский край 167
- Иркутская область 88
- Кемеровская область 25
- Новосибирская область 81
- Омская область 23
- Томская область 32
- Республика Бурятия 40
- Республика Саха (Якутия) 46
- Забайкальский край 4
- Камчатский край 1
- Приморский край 29
- Амурская область 8
- Магаданская область 11
- Хабаровский край 21
- Сахалинская область 3
За весь период пандемии выписано из стационаров России - 501 061 выздоровевших.