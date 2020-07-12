За сутки в России подтверждено 6615 случаев COVID-19

Новости

Сотни немцев устроили "коронавирусную" вечеринку на пляже Майорки 11:53
Диетолог рассказала о вредных для мозга продуктах 11:50
В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых случаев коронавируса 11:39
Разработчик Aurus: обновление автомобилей и секретные проекты 11:39
В Алтайском крае за сутки COVID-19 заболели 232 человека 11:25
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо 11:24
В Новосибирской области за сутки умерли пять пациентов с COVID-19 11:23
Путин поздравил коллектив "Орленка" с юбилеем 11:23
Ян ответил Сехудо, назвавшим его "уродливым картофелем" 11:20
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании 11:20
Правительство утвердило "дорожную карту" в сфере корпоративного управления 11:00
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью туберкулезом 10:58
ВМС США приняли первую чернокожую женщину в качестве пилота истребителя 10:55
С космодрома Куру возобновятся пуски российских ракет "Союз" 10:50
Канада не будет открывать границу с США 10:23
В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса 09:55
Усман защитил титул чемпиона UFC в поединке против Масвидаля 09:32
Еще 465 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:25
Президент Болгарии потребовал отставки правительства и главного прокурора 09:20
Россия стала второй по числу действующих чемпионов UFC 08:54
Волкановски победил Холлоуэя на турнире UFC 251 08:15
Спасательное судно ТОФ в Японском море спасло "аварийную подлодку" 08:15
В Петербурге из-за шторма "экс-Эдуард" отменили развод мостов 08:06
Генри Сехудо раскритиковал Петра Яна, назвав его "уродливой картошкой" 08:02
Новый чемпион UFC Петр Ян прокомментировал свою победу над Альдо 07:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
12.07.2020 10:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 6615 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 6615 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, из них 22,5% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровели 3615 человек.
Распределение по субъектам такое:
  1. Москва 679
  2. Санкт-Петербург 293
  3. Свердловская область 286
  4. Ханты-Мансийский АО 267
  5. Алтайский край 232
  6. Нижегородская область 222
  7. Ямало-Ненецкий АО 212
  8. Иркутская область 209
  9. Московская область 197
  10. Мурманская область 183
  11. Красноярский край 131
  12. 12. Воронежская область 121
  13. Новосибирская область 121
  14. Челябинская область 119
  15. Архангельская область 115
  16. Ставропольский край 110
  17. Ульяновская область 107
  18. Оренбургская область 100
  19. Ростовская область 98
  20. Волгоградская область 96
  21. Хабаровский край 94
  22. Омская область 93
  23. Саратовская область 92
  24. Тюменская область 83
  25. Самарская область 78
  26. Республика Коми 70
  27. Сахалинская область 69
  28. Краснодарский край 67
  29. Ивановская область 65
  30. Курганская область 65
  31. Тульская область 61
  32. Пермский край 61
  33. Томская область 59
  34. Чувашская Республика 55
  35. Приморский край 54
  36. Кировская область 52
  37. Кемеровская область 52
  38. Калужская область 49
  39. Ленинградская область 48
  40. Орловская область 46
  41. Республика Дагестан 46
  42. Республика Башкортостан 46
  43. Удмуртская Республика 46
  44. Брянская область 45
  45. Республика Хакасия 44
  46. Белгородская область 43
  47. Владимирская область 43
  48. Забайкальский край 43
  49. Кабардино-Балкарская Республика 42
  50. Республика Калмыкия 42
  51. Республика Саха (Якутия) 42
  52. Смоленская область 41
  53. Тамбовская область 40
  54. Амурская область 40
  55. Республика Карелия 39
  56. Новгородская область 39
  57. Республика Тыва 39
  58. Ярославская область 37
  59. Астраханская область 37
  60. Республика Мордовия 37
  61. Республика Бурятия 37
  62. Камчатский край 37
  63. Рязанская область 35
  64. Курская область 34
  65. Пензенская область 34
  66. Республика Татарстан 33
  67. Липецкая область 32
  68. Вологодская область 32
  69. Тверская область 31
  70. Республика Марий Эл 28
  71. Карачаево-Черкесская Республика 27
  72. Ненецкий автономный округ 25
  73. Магаданская область 24
  74. Республика Крым 24
  75. Республика Ингушетия 22
  76. Костромская область 19
  77. Республика Адыгея 18
  78. Республика Алтай 17
  79. Псковская область 16
  80. Республика Северная Осетия 16
  81. Чеченская Республика 11
  82. Калининградская область 10
  83. Еврейская АО 7
  84. г. Севастополь 4

Всего в России зарегистрировано 727 162 случая (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  1. Чукотский автономный округ 0%
  2. г. Москва, Московская область 0,3%
  3. Республика Северная Осетия, Калининградская область 0,4%
  4.  Псковская область, Республика Дагестан 0,5%
  5. Курская область, Рязанская область, Пензенская область, Чеченская Республика 0,6%
За сутки подтверждено 130 летальных случаев:
  1. Владимирская область 2
  2. Ивановская область 1
  3. Курская область 1
  4. Московская область 6
  5. Смоленская область 1
  6. Тверская область 1
  7. Тульская область 3
  8. Москва 27
  9. Республика Коми 1
  10. Архангельская область 8
  11. Мурманская область 1
  12. Новгородская область 6
  13. Псковская область 2
  14. Санкт-Петербург 20
  15. Краснодарский край 2
  16. Волгоградская область 1
  17. Ростовская область 2
  18. Республика Дагестан 3
  19. Карачаево-Черкесская Республика 2
  20. Чеченская Республика 1
  21. Ставропольский край 3
  22. Республика Мордовия 1
  23. Пермский край 1
  24. Кировская область 1
  25. Нижегородская область 5
  26. Пензенская область 2
  27. Самарская область 1
  28. Ульяновская область 1
  29. Свердловская область 1
  30. Ханты-Мансийский АО 2
  31. Алтайский край 1
  32. Красноярский край 7
  33. Кемеровская область 1
  34. Новосибирская область 5
  35. Забайкальский край 1
  36. Приморский край 1
  37. Хабаровский край 5

За весь период пандемии по России умерло 11 335 человек.

За прошедшие сутки выписано 3615 выздоровевших человек:
  1. Белгородская область 28
  2. Брянская область 89
  3. Владимирская область 33
  4. Воронежская область 54
  5. Ивановская область 2
  6. Калужская область 11
  7. Курская область 21
  8. Московская область 322
  9. Орловская область 10
  10. Рязанская область 12
  11. Смоленская область 57
  12. Тамбовская область 17
  13. Тульская область 39
  14. Ярославская область 20
  15. Москва 465
  16. Республика Карелия 61
  17. Республика Коми 24
  18. Архангельская область 239
  19. Вологодская область 7
  20. Ленинградская область 10
  21. Мурманская область 23
  22. Новгородская область 49
  23. Псковская область 40
  24. Санкт-Петербург 162
  25. Республика Адыгея 33
  26. Республика Калмыкия 8
  27. Краснодарский край 16
  28. Астраханская область 30
  29. Волгоградская область 6
  30. Ростовская область 119
  31. Севастополь 1
  32. Республика Дагестан 91
  33. Кабардино-Балкарская Республика 68
  34. Карачаево-Черкесская Республика 6
  35. Республика Северная Осетия - Алания 18
  36. Ставропольский край 12
  37. Республика Башкортостан 32
  38. Республика Марий Эл 1
  39. Республика Мордовия 33
  40. Республика Татарстан 4
  41. Удмуртская Республика 2
  42. Республика Чувашия 25
  43. Пермский край 14
  44. Кировская область 47
  45. Нижегородская область 97
  46. Оренбургская область 21
  47. Пензенская область 3
  48. Самарская область 34
  49. Саратовская область 11
  50. Ульяновская область 2
  51. Курганская область 8
  52. Свердловская область 68
  53. Тюменская область 46
  54. Ханты-Мансийский АО 190
  55. Ямало-Ненецкий автономный округ 60
  56. Челябинская область 61
  57. Республика Алтай 33
  58. Республика Тыва 6
  59. Республика Хакасия 1
  60. Алтайский край 34
  61. Красноярский край 167
  62. Иркутская область 88
  63. Кемеровская область 25
  64. Новосибирская область 81
  65. Омская область 23
  66. Томская область 32
  67. Республика Бурятия 40
  68. Республика Саха (Якутия) 46
  69. Забайкальский край 4
  70. Камчатский край 1
  71. Приморский край 29
  72. Амурская область 8
  73. Магаданская область 11
  74. Хабаровский край 21
  75. Сахалинская область 3

За весь период пандемии выписано из стационаров России - 501 061 выздоровевших.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России завершились испытания первой в мире вакцины от коронавруса
Совбез ООН с пятой попытки принял резолюцию по гумпомощи Сирии
Роспотребнадзор: COVID-19 не передается при купании
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Президент UFC раскритиковал работу рефери поединка между Яном и Альдо
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет