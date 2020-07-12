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12.07.2020 20:40
Рубрика: Происшествия

Алмаз от фирмы

Завершено расследование уголовного дела о хищении сырья у "АЛРОСЫ"
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Официальный представитель ведомства Светлана Петренко рассказала, что Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы филиала акционерной компании "АЛРОСА", "ЕСО "Алроса" Елены Канунниковой, гражданина Грузии Владимира Табидзе, а также Владимира Гординского и Евгения Богомолова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной преступной группой в особо крупном размере), ч. 5 ст. 191 УК РФ (незаконный оборот природных драгоценных камней).
Фото: iStock
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В 2016-2019 годах участники преступной группы систематически похищали в акционерной компании "АЛРОСА", а затем незаконно сбывали высококачественное алмазное сырье. При попытке хищения в июне 2019 года очередной партии алмазов стоимостью более 22 миллионов рублей следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержали участников группы с поличным. Пока шло расследование, были проведены экспертизы, установившие, что обвиняемые причинили ущерб акционерной компании "АЛРОСА" на сумму свыше 700 миллионов рублей.

У фигурантов дела обнаружено 480 алмазов общей массой около 2000 карат и 5 бриллиантов на общую сумму более 300 млн рублей. Также изъяты и арестованы деньги в разной валюте, ювелирные изделия, ценности, движимое и недвижимое имущество на общую сумму около 320 миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

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