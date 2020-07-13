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13.07.2020 00:00
Рубрика: Общество

О чем молчат в Литве

13 июля 1944 года Красная армия освободила Вильнюс
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 151(8205)
Красная армия 76 лет назад освободила от немецко-фашистских захватчиков столицу Литовской республики. Большая часть территории Литвы была освобождена Красной Армией в 1944 году последовательно в ходе Белорусской и Прибалтийской стратегических наступательных операций. Непосредственно город освобождали войска 3-го Белорусского фронта под командованием 37-летнего Ивана Черняховского - самого молодого командующего фронтом.
При освобождении Вильнюса около 5 тысяч гитлеровцев были взяты в плен. Уничтожено около 8 тысяч. Фото: РИА Новости При освобождении Вильнюса около 5 тысяч гитлеровцев были взяты в плен. Уничтожено около 8 тысяч. Фото: РИА Новости
При освобождении Вильнюса около 5 тысяч гитлеровцев были взяты в плен. Уничтожено около 8 тысяч. Фото: РИА Новости

Бои в Вильнюсе продолжались неделю - с 7-го по 13-е июля. В боях за город было уничтожено около 8 тысяч и взято в плен около 5 тысяч германских солдат и офицеров.
Веди, Буденный, диверсантов в бой!

7 июля первыми на окраины Вильнюса ворвались разведчики гвардии лейтенанта Шундина. Следом за ними на юго-западную окраину города вышли танкисты Героя Советского Союза генерал-майора Асланова, а также части, которыми командовали генерал Казарян, полковник Донец, и подразделения подполковника Ситко и Алиева.

8 июля немцы получили подкрепления, в том числе воздушный десант, но это не помогло фашистам, и 9 июля Вильнюс был окружен. 13 июля были подавлены последние очаги сопротивления. Отмечается, что на протяжении всей операции эффективно действовала советская авиация (Пе-2, Ил-2).

На узких улочках старого города бойцам приходилось сражаться за каждый дом. Более 80 тысяч бойцов и командиров Красной Армии погибли, освобождая Литву. В 1945-м году на воинском кладбище "Антоколь" в Вильнюсе было 900 братских и индивидуальных могил бойцов и офицеров Красной Армии, всего 2906 человек.

При этом в современной Литве уже длительное время проводится активная пропагандистская кампания, направленная на создание образа врага из России - преемницы СССР. Литовские власти навязывают населению исторические фальсификации о том, что Советский Союз якобы в равной мере ответственен с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Внушается мысль, что Красная Армия не освобождала, а оккупировала Литву в 1940 и 1944-45 гг., а литовские "лесные братья" якобы были борцами за свободу.

Зато в литовских СМИ не встретишь информации о том, что город Вильнюс (г. Вильно, входивший в состав Польши) был передан СССР Литве в 1939 году и стал столицей государства. Замалчивается информация и о том, что на территории республики действовали концлагеря и лагеря для военнопленных, в которых нацистами при пособничестве литовских националистов были уничтожены сотни тысяч людей.

Согласно архивным данным жертвами немецкой оккупации на территории Литвы стали около 700 тысяч человек (сегодня население Литвы - 3 млн человек). Из них более 660 тысяч советских граждан (в том числе 370 тысяч жителей Литовской ССР, 230 тысяч советских военнопленных и десятки тысяч мирных граждан из других республик СССР), а также тысячи граждан (большинство - евреи) Австрии, Бельгии, Голландии, Польши, Франции и Чехословакии. Десятки тысяч жителей Литовской ССР были вывезены на принудительные работы.

Не знают молодые жители Литвы и о нацистском генеральном плане "Ост", по которому уничтожению или выселению (фактически "выселение" означало то же уничтожение) подлежало 85 процентов населения Литвы. Вряд ли известно молодым литовцам о том, что в период оккупации каратели полностью сожгли 26 деревень и хуторов. Было сожжено и разрушено 80 тысяч зданий, был угнан в Германию весь подвижной железнодорожный состав.

Ну и уж точно замалчивается информация про геноцид евреев. К моменту нападения Германии на СССР в Литве жило от 225 до 265 тысяч евреев. За годы оккупации было уничтожено 95-96 процентов литовских евреев, включая 13-15 тысяч беженцев из Польши, 6 тысяч беженцев из Клайпеды.
"Немедленно передать Наркомбоеприпасов СССР книжную фабрику..."

Не стоит забывать и о том, что самое активное участие в уничтожении на территории республики еврейского населения, советских партизан, военнопленных и мирных граждан принимали литовские коллаборационисты. Националистическая организация "Шаулис" по согласованию с немецким командованием была преобразована в так называемую Литовскую оборону с правом ношения формы и оружия. Действовали вооруженные формирования молодежной организации "Лайвес ковотойс" ("Борец за свободу") и Литовской армии свободы (ЛАС). Все они состояли только из литовцев и имели разветвленную сеть. С началом формирования в 1942 г. полицейских, жандармских, охранных батальонов члены этих организаций вошли в их состав.

В Литве был сформирован 21 полицейский батальон численностью 350-400 человек в каждом. Все батальоны находились в ведении войск СС. Выполняли карательные функции, принимая участие в операциях против мирного населения и советских партизан.

Более того, литовские полицейские выезжали для проведения карательных операций на территорию Украины, Белоруссии, Латвии, Польши.

Общество История Вторая мировая война

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