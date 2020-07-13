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13.07.2020 08:12
Рубрика: Экономика

Абрамченко: Аграриям разрешат год не платить по льготным кредитам

Текст: Татьяна Карабут
Производителям сельхозтоваров отсрочат платежи по льготным кредитам на год. Проект решения о выделении субсидий банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке, подготовлен в правительстве, сообщила заместитель правительства Виктория Абрамченко.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

По ее словам, речь идет как о краткосрочных, так и инвестиционных кредитах. В первом случае субъекты малого предпринимательства получат право отложить на год платежи по процентам по ранее выданным кредитам, а также продлить на год сам кредит, если он заканчивается в 2020 году. По выданным инвестиционным кредитам позволят не платить в течение года как по процентам, так и по основному долгу.

Фото: iStock
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"По поручению президента страны мы окажем адресную помощь сельхозтоваропроизводителям, существенно облегчив их кредитную нагрузку. Уверена, что предлагаемые меры позволят компаниям и фермерам не только продолжать надежное обеспечение внутреннего рынка, но и подумать над перспективой дальнейшего роста экспорта продукции", - считает Виктория Абрамченко.

Она также пояснила, что такие меры поддержки были приняты из-за негативного влияния пандемии коронавируса: затраты на производство у аграриев возросли, а покупательский спрос населения на отдельные группы товаров, наоборот, снизился. По мнению вице-премьера, пролонгация кредитов поможет сохранить рентабельность производства.

На эти цели правительство выделит из федерального бюджета 4 млрд рублей в 2020 году и 6 млрд рублей в 2021 году. По итогам прошлого года совокупный объем господдержки предприятий малого бизнеса составил около 90 млрд рублей.

Отсрочка по льготным кредитам - одна из мер господдержки предприятий АПК, которая обсуждалась на совещании у президента России Владимира Путина 20 мая. По итогам встречи было принято несколько решений, направленных на поддержку отрасли: докапитализация в 2020 году "Росагролизинга" дополнительно на 6 млрд рублей, предоставление экспортерам дополнительных преференций на транспортировку, расширение доступа малого бизнеса на рынки сбыта и другие.

Экономика АПК Правительство Вице-премьеры Господдержка АПК

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