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Актера из "Кадетства" и "Ералаша" наказали за оскорбление полицейского

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    13.07.2020, 14:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

29-летний российский актер театра, кино и ТВ Кирилл Емельянов, экс-звезда детского юмористического журнала "Ералаш", оштрафован на двадцать тысяч рублей за оскорбление полицейского.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Актер, также известный ролью Гниды в сериале "Кадетство", признан виновным по статье 319 УК РФ - "Оскорбление представителя власти".

Напомним. В марте текущего года Емельянов употреблял алкогольные напитки "и в какой-то момент потерял сознание". А когда знакомая артиста вызвала "скорую", на прибывших медиков "отреагировал неадекватно". В результате те, в свою очередь, были вынуждены вызвать полицию. Которой молодой артист не обрадовался еще сильнее. О чем и сообщил тут же в грубых выражениях.

В мае мировой суд вынес решение, приговорив актера к штрафу. Прокуратура это решение обжаловала в Никулинском районном суде, требуя ужесточить наказание. Но апелляционная инстанция оставила решение без изменений.

Емельянов родился в 1991 году в Москве. В "Ералаше" дебютировал в 2003-м. В кино - ролью беспризорника-беспредельщика Студера в "Сволочах" тремя годами позже. В "Кадетстве" сыграл главного отрицательного персонажа.

Среди других работ - "Кремлевские курсанты", "Глухарь. Возвращение", "Мальчики с Востока", "Секретарша", "Синичка", "Как я стал русским".

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