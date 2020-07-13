Apple может выпустить iPhone за 20 тысяч рублей. Каким он будет

Компания Apple ведет работу над новой бюджетной моделью iPhone, стоимость которого составит 200-300 долларов США, или примерно 14-21 тысячу рублей.

По данным инсайдеров (которые не нашли официального подтверждения, поэтому воспринимать их стоит с определенной долей скепсиса), характеристики новинки могут оказаться максимально бюджетными.

Таким образом, покупателям вряд ли стоит рассчитывать на флагманский процессор, беспроводную/скоростную зарядку, Face ID и другие флагманские опции.

Анонс девайса может состояться весной 2021 года - именно в эти дни Apple презентует бюджетные модели, включая iPhone SE и iPhone SE второго поколения. Последний стал самым дешевым устройством яблочной компании за последние несколько лет.

Заметим, что инсайдерская информация подтверждается далеко не всегда, так что возлагать больших надежд на весну следующего года не стоит.