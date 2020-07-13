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Apple может выпустить iPhone за 20 тысяч рублей. Каким он будет

Текст:   Антон Благовещенский
13.07.2020,  
18:24

Компания Apple ведет работу над новой бюджетной моделью iPhone, стоимость которого составит 200-300 долларов США, или примерно 14-21 тысячу рублей.

По данным инсайдеров (которые не нашли официального подтверждения, поэтому воспринимать их стоит с определенной долей скепсиса), характеристики новинки могут оказаться максимально бюджетными.

Таким образом, покупателям вряд ли стоит рассчитывать на флагманский процессор, беспроводную/скоростную зарядку, Face ID и другие флагманские опции.

Анонс девайса может состояться весной 2021 года - именно в эти дни Apple презентует бюджетные модели, включая iPhone SE и iPhone SE второго поколения. Последний стал самым дешевым устройством яблочной компании за последние несколько лет.

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Заметим, что инсайдерская информация подтверждается далеко не всегда, так что возлагать больших надежд на весну следующего года не стоит.

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